Fikkefuchs. Ja, der Titel dieses Films hält, was er verspricht. Allerdings auf eine Art und Weise, die man nicht unbedingt vermutet. Kompromisslos, politisch unkorrekt und provozierend kommt das bissige Drama daher.

Jan Henrik Stahlberg, bekannt geworden durch seine Filme „Muxmäuschenstill“ oder „Bye Bye Berlusconi“, ist es als Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler erneut gelungen, den Finger in die Wunde zu legen. Diesmal erzählt er eine vielschichtige Vater-Sohn-Geschichte und demontiert dabei ganz genüsslich gängige Männerbilder unserer Zeit. Um den Film genauso sarkastisch umsetzen zu können, wie er ist, wurde er ohne Fördermittel und TV-Beteiligung gedreht. Stattdessen initiierten die Macher eine Crowdfunding-Kampagne.

Zur Geschichte: Rocky (Stahlberg) konnte sie alle haben. Ein bisschen französischer Charme, Humor und Unnachgiebigkeit seien die notwendigen Zutaten für die perfekte Anmache, so der alte Frauenheld. Doch die Zeiten, als es Rocky krachen ließ, sind längst vorbei. Bis sein ihm bisher unbekannter Sohn Thorben (Franz Rogowski) plötzlich vor der Tür steht – und von seinem Vater fordert, in die hohe Kunst der Verführung eingeführt zu werden. Also gehen die beiden auf Jagd … Schnell wird klar, dass bei Thorben ein ganzes Stück Arbeit zu leisten ist – und die Rocky-Masche auch nicht mehr das ist, was sie angeblich mal gewesen sein soll.

Am Mittwoch, den 15. November 2017, 21 Uhr, findet die Vorpremiere im Kino am Raschplatz statt. Regisseur & Hauptdarsteller Jan Henrik Stahlberg sowie Produzentin Saralisa Volm stellen ihren Film an diesem Abend persönlich vor.

Offiziell läuft der Film ab dem 16. November 2017 im Kino am Raschplatz.



Foto: © Alamodefilm