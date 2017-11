Ticketverlosung: Riders Connection im Mephisto***

Nikolaus trifft Lindwurm. Am 6. Dezember 2017 hat sich die Lindener Bar Lindwurm einen ganz besonderen Gast eingeladen, für den sie gern einmal die Räumlichkeiten wechselt und ins benachbarte Kulturzentrum Faust umzieht. Riders Connection aus Berlin werden mit ihrem unwiderstehlichen Mix aus Blues, Reggae und Soul das Mephisto zum Schwitzen bringen. Das sympathische Trio weiß, wie man die Meute zum Tanzen verführt – und das mit minimalem Aufwand. Als erfahrene Straßenmusiker beschränken sich die Riders auf „natürliche Sounds“. Moritz liefert unermüdlich farbige Beatbox-Sounds, umgeben von Philipps rhythmischer akustischer Gitarre, dem souligen Gesang und einer einzigartigen Mundtrompete, während Aleksejs groovende Basslines alles zusammenfügen wie eine einzige Umarmung. Das Ganze ergibt ein großartiges musikalisches Klangwerk, das verschiedene Musikstile miteinander kombiniert – eingängige Reggae-Grooves, gefühlvolle Singer/Songwriter-Musik, Country, Folk und Soul bis hin zu organisch erdigem Techno.

Das Beste, was einem am Nikolaustag passieren kann. Los geht’s um 20 Uhr.

Mehr Infos unter: www.ridersconnectionmusic.com



Mephisto / Kulturzentrum Faust

Mittwoch, 6. Dezember 2017

Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr

Tickets: 15 Euro (AK), 12 Euro (VVK im Lindwurm oder online über das Kulturzentrum Faust)

Wer sich selbst und noch dazu jemand anderem ein Nikolausgeschenk machen möchte, sollte versuchen, Tickets für das Konzert von Riders Connection zu gewinnen. Das Stadtkind verlost 2×2 Karten. Einfach bis zum 4. Dezember 2017 eine Mail unter dem Stichwort „Riders Connection“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken – und Glück haben!

Kleiner Vorgeschmack gefällig?