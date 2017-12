Fischpediküre? Fischmaniküre? In Hannover? Kann das funktionieren? Ist das nicht ein bisschen zu exotisch für unsere Gefilde? Traut man sich solche Späße als vorsichtiger Norddeutscher nicht eigentlich nur im Urlaub? Nein, es funktioniert, und das immer besser. Bereits 2015 haben Aleksej Sartinson und Alexander Fischer das Fischpediküre-Unternehmen Knabberzeit in der Südstadt gegründet, und dort erfreut sich das Konzept der „Knabber-Lounge“ mit Musik und Verpflegung bereits großer Beliebtheit. Nun gibt es auch eine Filiale in der Oststadt, in der Wedekindstraße 2 an der Ecke zur Lister Meile. Ein Knabbern für Klein, Fisch und Groß.

Die ursprüngliche Idee kam Sartinson, als er mit seiner Familie den Barfußpark in Egestorf besuchte. Dort gab es ebenfalls knabbernde Fische. Allerdings vermisste der Zahnarzt Musik und Atmosphäre, ein bisschen mehr Ambiente und Stil. „Es ging mir um das Gesamtkonzept, darum, sich eine entspannende Pediküre zu gönnen und dabei wirklich voll und ganz abschalten zu können“, erklärt Sartinson.

Auch am neuen Standort des inhabergeführten Franchiseunternehmens in der Oststadt ist dieses Konzept nun eindrucksvoll umgesetzt. Der Laden besitzt mit den insgesamt acht Fischpediküre-Becken im hinteren Bereich eine angenehme Größe und ist geschmackvoll eingerichtet. Auf Uhren oder Fernseher hat man ganz bewusst verzichtet, die Außenwelt soll bestenfalls ein bisschen Pause machen, wenn man in der Knabberzeit Pause macht. Kein Stadtlärm, keine minütlich neuen Nachrichten, einfach Loslassen und Entspannen. In jedem Aquarium tummeln sich etwa 80 bis 100 Rötliche Saugbarben, die zur Familie der Karpfenfische gehören. Beheimatet sind sie (außer in der Süd- und Oststadt Hannovers:) in verschiedenen Flusssystemen südöstlich des Mittelmeers. Die Knabberzeit bezieht die Garra Rufa allerdings von einem Züchter aus Deutschland. Die Fische bleiben Tag und Nacht in den Aquarien, die Becken werden durch spezielle Filtersysteme den ganzen Tag keimfrei und biologisch ausgeglichen gehalten. Zusätzlich erfolgt natürlich eine regelmäßige manuelle Säuberung. Das Wohl der Tiere ist den Inhabern ausgesprochen wichtig, die artgerechte Tierhaltung das obers­te Gebot.

Ehe man die Knabberzeit besucht, sollte man sich vorher informieren, unter welchen Umständen die Fischpediküre nicht möglich ist. Es gelten natürlich strikte Hygienevorschriften, die den Kunden und die Fische gleichermaßen schützen sollen. Nach jeder Pediküre bekommen die Fische eine 40-minütige Ruhepause, in der sich das Wasser komplett säubert. Die zahnlosen Fische ernähren sich übrigens nicht nur von der Hornhaut und den abgestorbenen Hautzellen der Kunden, abends werden sie zusätzlich gefüttert, also nicht zum Knabbern „gezwungen“. Die Knabberei, eigentlich kein Knabbern, sondern mehr ein Saugen und Stupsen, ist ein natürlicher Trieb. Nach dem Eintauchen der Füße schwimmt der ganze Schwarm sehr schnell gezielt zu den Füßen und macht sich eifrig ans Werk.

Wir wagen den Selbsttest, nehmen auf einer Sitzbank über dem Becken Platz und tauchen die Füße bis zu den Waden ins Wasser. Die ersten Minuten sind zugegeben etwas befremdlich. Es fühlt sich an, als würden Millionen kleine Münder die Füße küssen und streicheln. Insgesamt erinnert das Gefühl am ehesten an eine Vibrationsmassage. Schon nach der 20-minütigen Behandlung fühlen sich die Füße frischer und geschmeidiger an. Die Fische können zwar nicht die komplette Hornhaut entfernen, aber die schonende Entfernung der abgestorbenen Hautzellen führt langfristig zu weicheren Füßen und auch Händen (die Fisch-Maniküre gibt es momentan nur in der Filiale in der Südstadt).

Wem das an Unterhaltung nicht reicht, der findet ganz sicher beim Mondschein-Knabbern oder den zusätzlich buchbaren Thai-Massagen, Yoga-Stunden oder weiteren vielseitigen Veranstaltungen genau das Richtige. Die Knabberzeit ist ein wirklich originelles Konzept, eine angenehme Auszeit vom Alltag. Und gerade in den dunklen Wintermonaten können die Wärme und das sanfte Kitzeln Sorgen und Stress sehr schön vertreiben. Wer weiß, vielleicht trifft man sich in Zukunft nicht mehr nur zum Kaffee, sondern zum Knabbern …

Text und Fotos: Leonie Gratzel

Wedekindstraße 2, 30161 Hannover

0511 – 21943313

oststadt@knabberzeit.com

www.knabberzeit.com/knabberzeit-oststadt/

Öffnungszeiten:

Di bis Sa 11-19 Uhr, Termine nach Vereinbarung auch nach 19 Uhr möglich.