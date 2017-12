Neu in der Stadt im Januar

Neon Golf

Minigolf im Schwarzlicht-Dschungel

Mitten in der City, in der Heiligerstr. 15-16, ist in Kürze eine neue, außergewöhnliche Freizeitaktivität möglich: Neon Golf! Die erste 3D-Schwarzlicht-Minigolf-Anlage der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Wolfsburg steht kurz vor ihrer Eröffnung. Auf 500 m² Spielfläche tauchen die Spieler in drei leuchtende Themenwelten ein. Ausgerüstet mit einer 3D-Chromadepth-Brille, die für spezielle 3D-Effekte sorgt, gelangen die Besucher zunächst in eine bunte Unterwasserwelt, spielen sich dann durch den Dschungel, um am Ende durch den Weltraum zu fliegen. Auf 18 Bahnen werden bekannte Standard-Minigolfbahnen mit interaktiven Eigenkonstruktionen kombiniert – eine neue Dimension des Minigolfs. Seit 1 ½ Jahren plant das Team der jungen Gründer, bestehend aus Leon Pagels, Alexander Hildebrand, Frank Ketelsen und Julian Brommer, die Schwarzlicht-Minigolf-Anlage auf insgesamt 1000 m². Ein idealer Freizeitspaß für Familien, Kindergeburtstage, Firmenevents oder einfach in geselliger Runde zum Vergnügen. Wer die bevorstehende Eröffnung von Neon Golf nicht verpassen will, informiert sich unter www.neongolf.de. Hier können bereits Gutscheine online gekauft werden. Eintritt (inkl. 3D-Leihbrille): Erw. 9,70 Euro, Ki. 8,70 Euro und weitere Event-Angebote. Heiligerstr. 15-16, 30159 Hannover.

Burgerheart Hannover

Die neue Burger- und BBQ-Oase im Marstall Quarree

Ob für anspruchsvolle Fleischliebhaber oder Fans kreativer veganer Köstlichkeiten, das neu eröffnete Restaurant Burgerheart im Marstall-Quarree bietet leckere Burger in den unterschiedlichsten Varianten. Das hochwertige Fleisch stammt aus nachhaltiger deutscher Landwirtschaft. Die Burgerbrötchen – es stehen verschiedene Sorten zur Auswahl – knetet der hauseigene Bäcker von Hand. Dazu gibt’s frische Salate mit erstklassigen Zutaten, Canadian Fries aus Pommes, Käse und Saucen in vielen Variationen, hausgemachte Saucen und Dips. Auf der Karte steht außerdem ein exquisites Barbecue – Pork, Chicken, Beef oder Spare Ribs –, das nach einer raffinierten Spezialrezeptur eingelegt und 22 Stunden im Smoker gegart wird. Das hannoversche Burgerheart, eingerichtet im Vintage-Industrielook, ist mittlerweile der elfte Standort des noch jungen Würzburger Franchiseunternehmens und das erste überhaupt in Niedersachsen und ganz Norddeutschland. Öffnungszeiten: So-Do 11-24 Uhr, Fr+Sa 11-1 Uhr. Am Marstall 1A, 30159 Hannover. Mehr Infos unter: www.burgerheart.com & www.facebook.com/burgerheart.hannover. Foto: © Burgerheart Hannover



Lodderbast

Kulturkiosk mit Kino

Ab dem 2. Januar kann sich Hannover über einen neuen Ort der Kultur freuen: den Kulturkiosk Lodderbast – inklusive Filmvorführungen! Nacho-Schmaddereien und Mainstream-Rambazamba haben hier, in der Berliner Allee 56, allerdings keinen Platz, dafür gibt es Filmkultur, bunte Tüten, Herzblut und Handgemachtes. Vor bunten Cocktailsesseln zeigen Johannes und Wiebke Thomsen besondere, anspruchsvolle, abgefahrene und thematisch kuratierte Filmperlen in Wohnzimmeratmosphäre. Themen im Jungfernmonat Januar: Mensch & Tier, Mexikaner in Hollywood, Wildes deutsches Kino und Italienische Poesie. Ein besonderes Highlight ist der Regisseurbesuch von RP Kahl zu seinem umstrittenen Film „A Thought of Ecstasy“ am Dienstag, den 30. Januar, um 19 Uhr. Wer mehr wissen will, wirft einen Blick auf die Stadtkind-Kino-Seiten ab S. 71 oder studiert das komplette Programm unter www.lodderbast.de. Eine rauschende Einweihungsfeier startet am Samstag, den 6. Januar, ab 18 Uhr mit Lüttjen Lagen, Schnittchen und dem Jazz-Soundtrack-Mashup-Trio Les Flics. Öffnungszeiten: Mo-Sa 14-22 Uhr. Reservierungen ausschließlich telefonisch unter: (0170) 238 28 28. Berliner Allee 56, 30175 Hannover. Mehr Infos unter: www.lodderbast.de & www.facebook.de/ldrbst.