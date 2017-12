Stadtkind-Abo jetzt!

Liebe Leute, morgen ist Nikolaus. In knapp drei Wochen ist Weihnachten. Euch beschleicht so langsam die vorweihnachtliche Panik, denn ihr habt noch kein Geschenk. Beruhigt euch, denn wir haben eine Idee: Noch bis zum 10. Dezember 2017 könnt ihr ein Stadtkind-Abo bestellen – was ja an und für sich schon ein prima Geschenk ist … Es gibt allerdings noch ein weiteres Weihnachtsnougatbonbon dazu: Wer ein Abo bestellt, für sich selbst oder als Geschenk-Abo, der bekommt einen Gutschein für das GOP im Wert von 39 Euro dazu!

Und ihr werdet es nicht glauben, aber … wer zwei Abos bestellt, bekommt zwei Gutscheine. Und das Beste: Wer zehn Abos bestellt, bekommt zehn Gutscheine. (Wer 30 Abos bestellt und uns dazu beantworten kann, wie viele Gutscheine er dann bekommt, dem schenken wir zusätzlich einen Gutschein.)

Ein Stadtkind-Jahresabo mit 12 Ausgaben kostet 22 Euro (inkl. Porto und MwSt.), als Studierender, Auszubildender, Schüler oder Hartz-IV-Empfänger 19 Euro (inkl. Porto und MwSt.) nach Vorlage eines entsprechenden Belegs.

Das Stadtkind-Abo verlängert sich automatisch nach Ablauf des Bezugsjahres um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Das gilt nicht für Geschenk-Abos, die laufen nach einem Jahr automatisch aus.

Interessiert? Dann mal los!

Die Bestellung geht ganz einfach per Mail. Die folgende Seite verrät euch, wie’s funktioniert: www.stadtkind-hannover.de/abonnement.