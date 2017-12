Ticketverlosung: Marteria in der Swiss Life Hall***

Da ist er wieder – der unverschämt gutaussehende, unverschämt talentierte Rapper aus Rostock: Marteria!

Am 15. Dezember 2017 und am 20. März 2018 landet sein Ufo auch in Hannover, in der Swiss Life Hall. Vor zehn Jahren sorgte Marteria alias Marten Laciny noch als Marsimoto, das bekiffte Wesen aus dem All, für Furore. Seitdem hat er eine beispiellose Musikkarriere hingelegt, die zeigt, dass HipHop eine verdammt coole Angelegenheit ist: Fünf Alben. Mehrfach Platin. Radiohits wie „Lila Wolken“ oder „Kids“. Ausverkaufte Konzerthallen. Der Mann hat eine ganze Generation inspiriert und tut es auch weiterhin.

Im kosmischen Gepäck hat er sein neues Album “Roswell”, nichts anderes als eine Hommage an seine Heimatstadt Rostock, die ihn in vielerlei Hinsicht geprägt hat. Die Platte ist laut und voller Energie, persönlich und politisch, unbequem und lässt die Arme unablässig hoch- und runterwippen. Die Beats sind fett, die Hooks sind so schön, dass es bis in den kleinen Zeh zieht. Bestes Beispiel ist die erste Single „Aliens“, eine Ode an alle Außenseiter – einer von zwölf genialen, sehr tanzbaren Songs.

Weil Marteria so ein Guter ist, präsentiert unter anderem das Stadtkind seine beiden hannoverschen Konzerte.

15. Dezember 2017 & 20. März 2018

Einlass 18 Uhr, Beginn 20 Uhr

Swiss Life Hall

VVK: 32,78 Euro (zzgl. aller Gebühren)



Wer Bock auf energiegeladenen Rap hat, sollte an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Wir verlosen 3×2 Tickets für Marterias Konzert am 15. Dezember 2017 UND 3×2 Tickets für seinen Gig am 20. März 2018. Einfach bis zum 13. Dezember 2017 eine Mail unter dem Stichwort „Marteria“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken – und Daumen drücken!