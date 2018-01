Hainholz macht auf

Film zum Sommerspektakel 2017 ist online

In Hannover-Hainholz wurde am 26. August 2017 zum zweiten Mal ein interdisziplinäres, soziokulturelles Sommerspektakel veranstaltet. Unter der Leitung von Marianne Iser und Thomas Duda fanden sich zahlreiche Stadtteilbewohner zusammen, um ihrer Kreativität mit den unterschiedlichsten Ideen Ausdruck zu verleihen. Ein Projekt, das Verrücktes und weniger Verrücktes zusammenführte und zeigte, dass in Hainholz ein großes kreatives Potential steckt.

Ein kürzlich veröffentlichter, knapp einstündiger Film mit eindrucksvollen Bildern und anrührenden Geschichten macht deutlich, was Bewohnerinnen und Bewohner dieses Stadtteils von Hannover bewegt.

Eine tolle Aktion!