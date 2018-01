Mehr als Kino

Am 2. Januar haben Wiebke und Johannes Thomsen den „Lodderbast“ in der Berliner Allee eröffnet – Kino, Kiosk und Kulturzentrum in einem. Ihre Besucher sollen die Filme nicht nur anschauen, sondern auch darüber diskutieren.

Wiebke erzählt, was sie dazu bewogen hat, das Lodderbast zu gründen: „Ich komme aus dem Kinobereich, da gab es also schon Berührungspunkte. Meinem Mann und mir war einfach wichtig, dass wir unser Leben nach unseren eigenen Vorstellungen gestalten können. Das Lodderbast bietet uns auch ein Stück Unabhängigkeit. Wir können damit Arbeit und Leben so vereinbaren, wie es für uns am besten passt.“ „Lodderbast“ – der Name stammt aus dem Calenberger Platt und ist ein lieb gemeinter Ausdruck für eine etwas unordentliche Person. Wiebke schmunzelt: „Für meinen Mann und mich ist Hannover die schönste Stadt der Welt, das wollten wir mit dem Namen unseres Projekts zum Ausdruck bringen. Das Wort hat einfach einen schönen Klang, ist aber auch ein bisschen mysteriös.“ Aber was genau ist denn jetzt das Lodderbast? Nicht einfach nur ein Kino – sondern „Deutschlands erster Kulturkiosk“. Was muss man sich darunter vorstellen? Zur Filmkultur gibt es kioskhaft bunte Tüten aus Weckgläsern, selbstbelegte Gourmetschnittchen und frisches Popcorn. Ein bisschen ist es hier wie bei einem Filmabend unter Freunden: Gesessen wird auf bunten Cocktailsesseln, das Bier oder die Cola holt man sich einfach während der Vorstellung selbst aus dem Kühlschrank. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Leute nicht nur Filme schauen und dann nach Hause gehen. Unsere Idee ist, dass im Lodderbast auch Fremde miteinander ins Gespräch kommen, Meinungen austauschen und über Kino und Kultur diskutieren. Unsere Besucher sollen sich aufeinander konzentrieren und nicht auf ihr Smartphone“, schildert Wiebke ihre Vorstellungen. Um das zu provozieren, die Leute anzuregen, ihre Meinungen auszutauschen, wählen die beiden Lodderbastler bewusst auch kontroverse Filme. Jeden Monat laufen Filme aus bestimmten Themenbereichen. Im Februar gibt es den Schwerpunkt „Asiatische Perspektiven“ (etwa mit den Filmen „Marlina – Die Mörderin in vier Akten“, „Tokyo Tribe“, „On the Beach at Night Alone“ und „Ghost Dog: The Way of the Samurai“, alle als Original mit Untertiteln).

Offen sein für die Meinung anderer, das ist auch ein Hinweis, den Wiebke anderen Gründungsinteressierten mit auf den Weg geben würde. Sie sagt: „Einerseits ist mein Tipp, sich immer wieder Feedback zu holen, nicht nur von Familie und Freunden. Wir haben damals auf der Straße Flyer verteilt und Passanten gefragt, was sie von unserer Idee halten. So konnten wir abschätzen, ob überhaupt Interesse daran besteht. Von hannoverimpuls habe ich in der Beratung vor allem Unterstützung zum Businessplan bekommen. Das Feedback und die kritischen Nachfragen haben mir geholfen, alles richtig auszuarbeiten und zu konkretisieren. Das hat sich wirklich ausgezahlt. Auf der persönlichen Ebene rate ich dazu, einfach mal mutig zu sein. Wenn man darüber nachdenkt, was im schlimmsten Fall wirklich passieren könnte, merkt man schnell, dass sich das eigentlich nur lohnen kann.“

Lodderbast

Wiebke und Johannes Thomsen

Berliner Allee 56

30175 Hannover

Tel. (0170) 2382828

www.lodderbast.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Sa 14-22 Uhr