Neu in der Stadt im Februar

Cookst du!

Friends – die Kochschule am Pferdeturm

Am Pferdeturm kann nicht nur Schlittschuh gelaufen werden, seit kurzer Zeit wird hier auch leidenschaftlich gekocht. Die Betreiber des Eisstadions, die KMG-Network GmbH, haben sich in ein ganz anderes Metier gewagt und eine neue Kochschule für Hannover ins Leben gerufen. Im Logenhaus in der Südstadt wird nun unter der professionellen Anleitung des Spitzenkochs Hans Zehentner geschnippelt, gerührt und gebrutzelt. „Hannover ist die Singlehauptstadt Deutschlands. Unser Ziel ist es, junge Menschen anzusprechen und ihnen zu zeigen, wie und vor allem was sie alleine zu Hause kochen können“, so Kristina Milltrop-Griebler, gelernte Hotelfachfrau und Leiterin der Kochschule am Pferdeturm. „After-Work-Cooking“ heißt das Schlüsselwort des modernen Konzeptes – ein Angebot, das als Event mit Freunden und Gleichgesinnten hervorragend direkt nach der Arbeit genutzt werden kann. Mindestens 8 und maximal 18 Personen können dabei in gut eineinhalb Stunden ein Drei-Gänge-Menü zaubern und im Anschluss gemeinsam genießen. „After-Work-Cooking“-Kurse finden immer dienstags und donnerstags von 18.30 bis 22.30 Uhr statt und kosten – je nach Wareneinsatz – ab 44,50 Euro pro Person. Zudem werden offene Kochkurse angeboten, genauso wie Kinderkochkurse, die auch als Geburtstagspaket buchbar sind: Erst Eislaufen, dann kochen. Wie praktisch! Buchungen sind möglich unter: (0172) 779 96 89. Am Pferdeturm 7, 30625 Hannover. Kontakt: Tel. (0511) 550 20-0 oder info@eisstadion-hannover.de. Mehr Infos und Termine unter: www.friends-die-kochschule.de.

Weberey

Wein- und Ginbar am Lichtenbergplatz

Endlich öffnet die Weberey in Linden-Mitte wieder ihre Türen, um Wein- und Gin-Liebhaber mit einem ausgesuchten Sortiment der feinen Tropfen zu erfreuen. Bereits im Frühjahr 2016 hat ein neues charmantes Team die Bar von Janine Weiß übernommen und die Räumlichkeiten frisch renoviert. Nach einer etwas längeren Pause stehen HD, Vicky und Jan nun schon seit Mitte November letzten Jahres für ihre Gäste bereit, um ihnen die besten deutsche Weine, zur Winterzeit auch ausgewählte Rotweine von deutschen Winzerinnen aus Portugal und Spanien, und natürlich eine umfangreiche Auswahl an verschiedenen Gin-Sorten zu kredenzen. Feine Käse- und Wurstspezialitäten, Öle und ausgesuchtes Brot ergänzen das Programm. Neben regelmäßigen Highlights wie „Wein der Woche“ – ein besonderer Wein wird eine Woche lang zum Sonderpreis angeboten – oder „God save the Gin“ – jeden Donnerstag wird das Lieblingsgetränk jenseits der 40% vorgestellt – sind zudem Theater- und Kinoabende geplant. Individuelle Wein-Proben und Gin-Tastings für mindestens vier Personen können gern vereinbart werden unter Tel. (0511) 54 611 366 oder moin@weberey.com. Öffnungszeiten: Mi-Sa ab 18 Uhr. Lichtenbergplatz 2, 30449 Hannover. Weitere Infos unter: www.weberey.com. Foto: Peter Hecker



Yogaraum Nordstadt

Für mehr Gelassenheit und innere Ruhe

Hannover ist um einen Ort der Entspannung und Achtsamkeit reicher. Susanne Kamlott und Harry Lieber haben im Herbst letzten Jahres den Yogaraum Nordstadt eröffnet. Die beiden erfahrenen Yogalehrer vermitteln Übungen des Yogasana in der Tradition von B.K.S. Iyengar. Eine zuverlässige Methode, um mehr Stabilität, Gelassenheit, Tiefenentspannung und damit ein gesteigertes Wohlbefinden zu erlangen. Dienstags, mittwochs und donnerstags finden regelmäßige Gruppenkurse in den einladenden Räumen in der Lilienstraße 2 statt, die sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittenere Yoginis geeignet sind. Doch auch Miniworkshops am Wochenende, beispielsweise am 3. Februar, 3. März oder 8. April diesen Jahres, ein Yogakurs in Mardorf immer donnerstags, Einzelunterricht nach Absprache und sogar Yogaferien in Rerik an der Ostsee (13.-18. Mai 2018, Kursgebühr: 285 Euro) stehen auf dem Programm. Eine kleine Oase in unserer schnelllebigen, leistungsorientierten Zeit. Kontakt: info@yogaraum-nordstadt.de oder Tel. (0173) 242 89 52. Lilienstraße 2 (Hofgebäude), 30167 Hannover. Mehr Infos: www.yogaraum-nordstadt.de.