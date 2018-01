Ticketverlosung: Soulshake! Disco mit Deejay Funkaholic***

Das Lux verwandelt sich am 10. Februar in einen Nightclub für Soul-Fans. Zu kühlen Drinks legt Deejay Funkaholic heiße Vinylscheiben der 60er- und 70er-Jahre auf und spielt die schönsten (Hammond-)Grooves und Titel aus Genres wie Funk, Northern Soul, Rhythm and Blues, Mod-Jazz, Latin, Boogaloo und mehr.

Funkaholic ist 2007 zurück in seine alte Heimat Hannover gezogen und bereits seit mehr als 18 Jahren im Auftrag des Funk unterwegs. Der Tausendsassa entdeckte im zarten Alter von 15 Jahren seine Liebe für alle Spielarten des Wah-Wah-Sounds. 2002 eröffnete er einen eigenen Club namens Das Büro in der Studentenenklave Osnabrück. Zeitgleich gab er sein Debüt als DJ mit der Jazz-Funk-Band Belle Suspension. Er hat das Vorprogramm für hochkarätige Acts wie Japans Nummer-eins-Funk-Band Osake Monaurail oder die grandiose Nicole Willis mit ihrer Combo, den Soul Investigators, bestritten. Für Radio Leinehertz betreut er an jedem vierten und fünften Samstag im Monat die Sendung „This is Funkaholic!“.

Ganz heiße Sache!



10. Februar 2018

Beginn 23 Uhr

Lux

Mehr Infos unter: www.funkaholic.de

Das STADTKIND verlost 4×2 Gästelistenplätze. Einfach bis zum 8. Februar 2018 eine Mail unter dem Stichwort „Soulshake!“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!