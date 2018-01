Der Ökobaumarkt

Die Böden der Wohnung haben schon mindestens 15 Jahre hinter sich? Zeit für etwas Neues, etwas Frische, etwas Farbe: Zeit für einen Umbau! Doch diesmal soll etwas Besonderes her, keine Massenware, sondern Individuelles und Faires. Höchste Zeit, auch im Bereich Wohnen auf ökologische Produkte zurückzugreifen. In der Nieschlagstraße in Linden ist der Name Programm, der nachhaltige Umbau Konzept.

Seit über 30 Jahren gibt es den in Hannover einmaligen Baustoffhandel nun bereits, seit 10 Jahren führt Thomas Wolters die Idee vom ökologischen Bauen weiter. Der Geschäftsführer selbst kam durch Ferienjobs zur handwerklichen Arbeit und war von Anfang an mit Leidenschaft dabei. Ziel ist es, das Bewusstsein zu schärfen, nicht sofort zum Billigsten zu greifen, sondern Baustoffe zu nutzen, die dauerhaft ein gesundes Wohnumfeld garantieren.

Wolters und sein Team von fünf kompetenten MitarbeiterInnen bieten im Ladengeschäft heute verschiedenste alternative, ökologische und nachhaltige Baustoffe an, darunter Farben aus pflanzlichen und mineralischen Rohstoffen sowie Holzböden, für die Holz aus Schweden, Österreich oder Deutschland verwendet wurde. Ihre hervorragende Verarbeitung und hohe Qualität ist bereits mit dem bloßen Auge erkennbar. Außerdem bietet Umbau Holzöfen, Kamine, Putze und Spachtelmassen an. Alle Produkte des umfangreichen Sortiments gehen kurze Produktionswege und haben somit keine verwirrenden Produktionsketten durch Asien oder andere Billiglohnländer durchlaufen.

Zusätzlich zum Ladengeschäft hilft Umbau natürlich bei der Verarbeitung und empfiehlt kooperierende Baufirmen, die den inneren und äußeren Umbau vereinfachen. Diejenigen, die lieber selbst Hand anlegen wollen, bekommen Ratschläge und Pläne zur Selbsthilfe mit auf den Weg. Das Team berät intensiv und berücksichtigt individuelle Wünsche und Vorstellungen. Interessierte Kunden können in den offen gehaltenen Ladenräumen prima stöbern und planen. Produkte, wie schadstofffreie Farben von Kreidezeit, alabasta oder Auro, sind zur Ansicht in Regalen ausgestellt.

Ein Highlight des alternativen Baumarkts ist der Klassiker Linoleum. Der meist fälschlicherweise mit PVC assoziierte Bodenbelag wird mittlerweile in mehr als 100 Farben angeboten und besteht aus nachwachsenden Rohstoffen. Beliebt ist auch die „Lindendiele“, deren Charme mit dem der meist in Altbauwohnungen zu findenden Holzböden vergleichbar ist. Mit 28,50 Euro pro Quadratmeter ist die Diele auch für den kleineren Geldbeutel noch halbwegs erschwinglich.

Die Alternative zum konventionellen Baumarkt kommt bei einem breitgefächerten Publikum sehr gut an. Ob Firmen, Kindergärten oder Privatpersonen, viele finden Geschmack am kreativen Konzept – gutes Gewissen inklusive. Dem Vorurteil, dass nachhaltig immer teuer sein muss, widerspricht Thomas Wolters ganz entschieden, die ökologisch produzierten Dielen, Farben und weiteren Baustoffe verbessern das Raumklima deutlich, sind langlebig, schadstofffrei und beinhalten keine Konservierungsstoffe. Wichtige Vorteile, die „teuer“ sofort relativieren.

Ein Online-Shop für kleine Produkte und Zubehör ist geplant, einen großen Versandhandel will der Geschäftsführer allerdings nicht aufbauen. Das Konzept soll persönlich und Hannover-nah bleiben.

Also, nicht vergessen: Es lohnt sich, bei der nächsten Renovierung oder Grundsanierung an Umbau zu denken.

Text und Fotos: Leonie Gratzel

Nieschlagstraße 10

30449 Hannover

(0511) 89 73 37 0

post@umbau-hannover.de

umbau-hannover.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr