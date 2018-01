Wolf Call – Rockin‘ & rollin‘ all night long!

Hot Rhythm’n’Blues, Soul & Ska and wild wild Rock’n’Roll gibt’s am kommenden Freitag, den 19. Januar, ab 21 Uhr im guten, alten, bösen Wolf auf die Mütze. Am Plattenteller schwitzt Stompin‘ Wolfman (Savage Kicks Vienna), auf der Tanzfläche ihr!

Wer den Wolf nicht kennt, bewegt sich nach Linden-Mitte in die Heesestraße 1 und findet dort die heiligen Hallen der berühmt-berüchtigten Lindener Kneipe vor. Übrigens, vor dem Tanzen könnte man dort auch noch sehr lecker thailändisch essen …

19. Januar 2018

21 Uhr

Und der böse Wolf (Heesestr.1, 30449 Hannover)

Im Netz: www.facebook.com/events/2017651975164428