Bahar Borna Faraz zu Gast im Studio : Ilka Theurich

Einen neuen Veranstaltungsort für Performancekunst und performative Strategien hat Ilka Theurich geschaffen. Das Studio : Ilka Theurich möchte nationalen und internationalen Künstlern auf der Durchreise als Drehscheibe, Plattform und als temporäres Zuhause dienen. In den kommenden drei Jahren sind in dem unabhängigen Projektraum zahlreiche Veranstaltungsreihen mit dem Schwerpunkt performative, ephemere visuelle künstlerische Arbeit geplant, nicht nur um die Kunst in den Fokus zu stellen, sondern auch um Akteuren aus Kunst, Wirtschaft und Gesellschaft Gelegenheit zu bieten, sich auszutauschen und zu vernetzen.

Am Samstag, den 17. Februar 2018, ist die gebürtige Iranerin Bahar Borna Faraz zu Gast und präsentiert eine Live Performance mit dem Titel „atelier:performance #9“. Die derzeit in Stockholm lebende Künstlerin nimmt einen kritischen und zugleich persönlichen Blick auf soziale, politische und kulturelle Themen ein. Sie hinterfragt mit ihrer Arbeit ihr Geschlecht, die Rolle, die ihr die Gesellschaft als Frau und als Iranerin aufgezwungen wurde. Dabei nutzt Faraz Videokunst, Fotografie und Performancekunst als Medium, um ihre Gedanken zu formen und auszudrücken. Die Performance beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

17. Februar 2018

15 Uhr

Studio : Ilka Theurich, Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover

Eintritt frei



Weitere Infos unter: www.atelierperformance.blogspot.de