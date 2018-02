Bands, Solisten, Ensembles und Chöre, aufgepasst!

Noch bis zum 15. Februar 2018 für die Fête de la Musique bewerben!

Am 21. Juni 2018 wird der Sommeranfang wieder einmal mit jeder Menge Musik in der ganzen Innenstadt begrüßt. Gefeiert wird auch in diesem Jahr die Fête de la Musique, das größte Musikfest der Welt, das in unzähligen großen Städten die Bewohnerinnen und Bewohner dazu aufruft, sich mit ihrem musikalischen Talent zu beteiligen.

Noch bis zum 15. Februar 2018 können sich Musiker jeglicher Couleur für einen Bühnenplatz bewerben, ob als Solist, Ensemble, Chor oder Band.

Wer keinen offiziellen Bühnenauftritt ergattert, darf an diesem Tag auch spontan im Citybereich auf die Pauke hauen… also musizieren.

Weitere Infos und Bewerbungen unter: www.hannover.de/fetedelamusique