Die Blaue Plakette gibt es schon … Fragt mal die BIU!

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gab gestern sein Okay für Fahrverbote. Nun dürfen also die Städte und Kommunen selbst entscheiden, ob sie ältere Dieselfahrzeuge zur Reduzierung der Stickstoff-Emissionen zonenweise aus dem Verkehr ziehen wollen.

Dank des Urteils entbrennen vielerorts heftige Diskussionen. Auch in Hannover wird mittlerweile gerungen, gekämpft und geprüft. Während die einen noch über das Versagen der Bundesregierung lamentieren, die nächsten vehement an Verhältnismäßigkeit und Ausnahmeregelungen erinnern, die dritten der Automobilindustrie das Händchen halten, die vierten mit Bedacht erst einmal abwarten, auswerten und abstimmen möchten, die fünften leider, leider keine Rücksicht auf die 15 Millionen deutschen Diesel-Besitzer nehmen können – sorry! – und die sechsten wahrscheinlich übermorgen noch über die Blaue Plakette diskutieren, hat sich die hannoversche Bürgerinitiative Umweltschutz e.V., kurz BIU, flott um die Einführung einer solchen Blauen Plakette gekümmert.

Ab sofort ist die Blaue Plakette für Fahrräder im BIU-Büro (Stephanusstr. 25, Hannover-Linden) und in den nächsten Tagen auch bei Fahrradhändlern und in Freizeitheimen erhältlich. Eine kleine, aber weise Erinnerung daran, dass die Alternative „Fahrrad“ nicht einmal Lärm, Feinstaub oder andere Schadstoffe in die Lust pustet. „Das Fahrrad ist das gesündeste Verkehrsmittel! Für die Radfahrer und für die Anwohner“, so BIU-Geschäftsführer Ralf Strobach. „Deshalb gibt die BIU ab sofort die Blaue Plakette aus: Zone 6. Der Aufkleber passt genau auf Schutzblech oder Rahmen eines Fahrrades.“

Super Idee.

Und wir wünschen uns ein top ausgebautes Fahrradwegenetz, einen umfassenden und am allerliebsten kostenlosen öffentlichen Nahverkehr sowie ein In-die-Verantwortung-Nehmen der Automobilindustrie.

Guten Morgen allerseits!