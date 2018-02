„Hagelslag“ könnten einige schon aus dem Urlaub kennen – als bunten und süßen holländischen Brotbelag. Diese kleinen Streusel kommen in allen Farben und Formen daher, genauso wie die gleichnamige hannoversche Band. Ihr Sound ist bunt, facettenreich und ein absoluter Leckerbissen für die Ohren. Das Rezept: Eine große Portion Talent, viel Jazz, satte Bläser-Sounds, funkige Gitarren, ein groovender Bass und eine Prise von diesem gewissen Etwas, von dem alle sprechen.

Und dieses gewisse Etwas hat bei Hagelslag viel mit großer Liebe und Hingabe für die Musik zu tun. Die jazzigen Eigenkompositionen und Coverstücke sind so facettenreich wie die Besetzung – acht junge, ambitionierte Musiker, die trotz ihres zarten Alters schon seit vielen Jahren gemeinsam Musik machen. „Wir kommen aus dem hohen Norden: Aus Hannover, Stade, Hamburg und Cloppenburg und sind wie die Streusel, nach denen wir uns nennen: bunt und immer für eine Überraschung gut“, sagen sie über sich selbst. Kennen gelernt haben sie sich beim Landesjugendjazzorchester. Hagelslag formierte sich dann vor ca. 4 Jahren, genau können sie es nicht datieren. Nach vielen Jam-Sessions entstanden irgendwann festere Arrangements und die Idee, das ganze Hagelslag zu nennen. Auch wenn acht Leute den Kern von Hagelslag bilden, werden sie immer wieder durch andere Musiker unterstützt und ergänzt oder treten in kleinerer Kombination auf. In Hannover haben sie zurzeit ihre Base gefunden, auch wenn dort nicht alle leben. Hier treffen sie sich für ausgedehnte Probenwochenenden und Studio-Aufnahmen.

Im Dezember 2017 wurde ihre erste EP auf allen bekannten Streamingdiensten veröffentlicht und die fünf Songs überzeugen schon bei den ersten Klängen. Bereits der Opener „I knew you before“ fackelt nicht lange und zeigt, woran man bei Hagelslag ist: Grandiose Bläserarrangements, mal verspielt und mal tragend, erzeugen volle Klangflächen. Und intelligente Rap-Parts, raue E-Gitarren-Soli und fulminante Drum-Soli bringen gekonnte Wendungen in die Stücke. Hagelslag verstehen es zu überraschen. Vor allem auch überzeugt die einzigartig soulige Stimme von Sänger und Drummer John. Die EP macht Lust auf mehr. Und tatsächlich ist für dieses Jahr noch ein Album geplant. Musikalisch fühlen Hagelslag sich im Jazz pudelwohl, eines ihrer großen Vorbilder ist das Grammy-prämierte Jazz-und-Funk-Kollektiv Snarky Puppy.

Ihren bisher größten Auftritt hatten Hagelslag als Vorband für die Fantastischen Vier bei der Ideen-Expo 2017. Eine Erfahrung, die sie in vielerlei Hinsicht weitergebracht hat, denn so ein Auftritt vor großem Publikum ist schon etwas Besonderes. Normalerweise bespielen sie aber eher die kleinen Bars und Clubs des Nordens. In Hannover durften Besucher des Lindwurms oder des Kulturpalasts am Schwarzen Bär bereits das eine oder andere Mal ihre müden Hüften zu funky Jazz-Sounds schwingen. Der nächste öffentliche Gig ist für den 17.03. in Hattingen geplant. Eine eigene Tour wird voraussichtlich Anfang Juni folgen. Wer nicht so lange warten möchte, der sollte beim Singer-Songwriter-Stew im Kulturpalast vorbeischauen. Den organisieren die in Hannover lebenden Bandmitglieder und treten selbst häufig mit ihren anderen musikalischen Projekten auf. Im Sommer kann es in Hannover auch durchaus passieren, dass man einer Gruppe von Musikern begegnet, die mit Kontrabass, E-Gitarre, Verstärker, Mikrophon und guter Laune unterwegs sind. Dann hinterlassen Hagelslag und Friends Spuren ihrer musikalischen Streusel mal am Strandleben, mal in den Straßen der Innenstadt und mal beim Sonnenuntergang auf der Dornröschen-Brücke.

Die Jungs beweisen, dass die junge Musikszene in Hannover Spannendes zu bieten hat. „Das Projekt befindet sich konstant in Bewegung. Wir sind gespannt, wo es uns hin führt“, meint John. Das sind wir ebenfalls. Und werden Hagelslag darum auf den kleinen und auch größeren Bühnen Hannovers natürlich im Auge behalten.

Mehr Infos zu Hagelslag unter hagelslag.band

Stephanie Benze