Hannover Voids geht online

Die Stadt gehört uns allen!

Studierende der Fakultät Architektur und Landschaft haben eine Webseite entwickelt, mit deren Hilfe sich Hannovers Mitbürgerinnen und Mitbürger mit ihren eigenen Ideen bei der Stadtentwicklung einbringen können. Unter www.hannover-voids.de sind Plätze in unserer Stadt zu entdecken, die bisher wenig Beachtung fanden. Wer Lust hat, kann mitplanen und so hoffentlich genau die Projekte oder Bauvorhaben anstoßen, die in Hannover noch fehlen.

Morgen, am Freitag, den 2. Februar, um 17 Uhr feiert die neue Internetseite ihren Release in der Galerie Bohai.

Ab morgen darf also fleißig mitgeplant werden!

2. Februar 2018

17 Uhr

Galerie Bohai, Schwarzer Bär 6

Mehr Infos unter: www.hannover-voids.de & www.facebook.com/Hannover-VOIDS-188480215053010