Vom Feld in die Stadt

Wissen, wo’s herkommt: Dieses Motto haben sich die vier Hoftalente Uta Kuhlmann-Warning, Christoph Geil, Heinrich Kruse und Ingwer Feddersen auf die Fahnen geschrieben. In ihrem Hofladen mitten in Hannover gibt es deshalb Lebensmittel, die direkt vom Landwirt kommen – ohne Zwischenhändler oder lange Lieferwege.

Uta Kuhlmann-Warning beantwortet die Frage, was den Hofladen so besonders macht, mit einem ganz klaren: „Das Einkaufserlebnis. Unser Hofladen ist die Schnittstelle zwischen Landwirten und Verbrauchern mitten in der Stadt – quasi eine Art stationärer Wochenmarkt. Die Produkte, die wir verkaufen, stammen direkt vom Bauern. Es gibt Obst und Gemüse, Fleisch, Milchprodukte und vieles mehr. Besonders beliebt sind unsere eingemachten Sachen, vor allem die Suppen. Die schmecken wie früher bei Oma.“

Alle Lieferanten, mit denen sie zusammenarbeiten, kennen sie persönlich und sie machen vollkommen transparent, wo die Lebensmittel herkommen und wer sie produziert hat, wie das Gemüse angebaut wird und die Tiere gehalten werden, deren Fleisch man im Laden bekommt – nämlich u.a. Christophs Herde mit 80 Angusrindern. Von Ingwers Kühen kommen herzhaft köstliche Käsesorten, Heinrich ist der Vermittler zwischen den Schweinebauern, dem Metzger und dem Hoftalente-Team. Kennengelernt haben Christoph, Heinrich und Ingwer sich bei einem Kurs zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, bei dem es darum ging, wie man als Landwirt mit den Endverbrauchern in Kontakt treten kann. Aber alle drei wollten nicht einfach einen Laden auf dem eigenen Hof eröffnen, ihnen war wichtig, auch die Leute in der Stadt zu erreichen. Weil die jungen Bauern aber auf ihren Höfen voll eingespannt sind, kümmert sich Uta in Hannover um das Geschäftliche. Ideen für die Zukunft gibt es zwar, aber noch nichts Konkretes – grundsätzlich möchten die vier Gründer ihren Hofladen voranbringen und entwickeln. Bei weiteren Ideen stecken sie noch in der Planungsphase. Auch dabei wird wieder zählen, was Uta anderen GründerInnen mit auf den Gründungsweg gibt: „Wer gründen möchte, braucht Mut. Das ist der erste Schritt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einen immer voranbringt, etwas Neues zu wagen. Dabei geht es auch um die persönliche Entwicklung, nicht nur um den Geschäftserfolg. Mut wird belohnt.“

In der Beratung von hannoverimpuls, die die Hoftalente in Anspruch genommen haben, ging es dagegen in erster Linie um den Businessplan. „Da haben wir gutes Feedback und einige wertvolle Tipps erhalten“, erinnert sich Uta. Björn Höhne, Projektleiter Gründung und Entrepreneurship bei hannoverimpuls, fasst das positive Feedback zusammen und sagt über Hoftalente: „Nachhaltigkeit, Frische und Transparenz – auf diesen Werten fußt das Konzept von Hoftalente. Die Idee hat uns sofort begeistert. Hinzu kommt, dass die vier Gründer sich genau mit ihrem Vorhaben auseinander gesetzt und sehr überlegte Planungen angestellt haben. Hoftalente ist ein vielversprechendes Projekt. Wir sind überzeugt, dass sich daraus in Hannover ein gutes und tragfähiges Geschäft entwickeln wird.“

Hoftalente GmbH & Co. KG

Uta Kuhlmann-Warning, Christoph Geil,

Heinrich Kruse, Ingwer Feddersen

Seelhorststr. 12

30175 Hannover

Tel. (0511) 84877477

www.hoftalente.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr 10-18 Uhr, Sa und So 10-14 Uhr