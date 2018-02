Lulu White Salon Orchestra und Hanna Jursch im Jazzclub Garbsen

In die Welt des Jazz der 20er-Jahre entführt das Lulu White Salon Orchestra zusammen mit Hanna Jursch am Samstag, den 24. Februar 2018. Gespielt und gejazzt wird ab 20 Uhr im Gasthaus Reddert auf Einladung des Jazzclub Garbsen.

Namensgeberin Lulu White, einst Granddame des Nachtlebens der Südstaaten-Metropole New Orleans, steht für Qualität, Spritzigkeit und Flexibilität mit einem Hauch exotischer und erotischer Raffinesse – kurz: Jazz vom Feinsten. Das Ensemble, bestehend aus den Musikern Daniel Zainoun (Trompete, Flügelhorn, Gesang), Uli Hempen (Posaune, Gesang), Klaus Strohmeyer (Banjo, Gitarre, Gesang), Thomas Lück (Kontrabass und Sousaphone, eine Art der Tuba), begleitet die bekannte Jazzsängerin Hanna Rinella, geborene Jursch. Die heute in Berlin lebende Künstlerin stammt ursprünglich aus Garbsen und stattet mit diesem Konzert ihrer alten Heimat einen Besuch ab. Mit ihrer mal zarten, mal rauchigen, mal explosiven Stimme wird sie neben Jazzstandards wie Louis Armstrongs „On The Sunny Side Of The Street “ und „Fly Me To The Moon“ von Frank Sinatra auch moderne Pop-Songs, im Stil der 20er-Jahre arrangiert, interpretieren. Zu hören sein werden auch „All About That Bass“ von Megan Trainor und „Je Veux“ der französischen Sängerin Zaz.

Karten für das Konzert kosten 17, ermäßigt 15 Euro. Reservierungen sind möglich unter Telefon (0177) 960 12 73, im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de und, soweit verfügbar, an der Abendkasse.

24. Februar 2018

Einlass 18 Uhr, Beginn 20 Uhr

Gasthaus Reddert, Dorfstraße 4, 30827 Garbsen

Weitere Infos unter: www.jazzclubgarbsen.de