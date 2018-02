Neu in der Stadt im März

Vietal Kitchen

Vietnamesisches Konzeptrestaurant auf der Lister Meile

Eintauchen in die Welt der vietnamesischen Küche, den Köchen dabei zusehen, wie sie aus exotischen Zutaten, frischen Kräutern, duftenden Gewürzen und Aromen leckere, gesunde Gerichte zaubern – all das ist im neu eröffneten Konzeptrestaurent Vietal Kitchen auf der Lister Meile möglich. Den Alltag vergessen und neue Energie tanken gehört für das Vital-Quintett Dykju Bui, Nancy Trinh und Wojciech Dominiak aus Berlin sowie Thanh Nguyen und Quynh Tran aus Hannover/Wolfsburg genauso zum Konzept wie eine authentische vietnamesische Küche. Dabei verbindet das Vietal-Team traditionelle Gerichte Süd-Ost-Asiens mit internationalen Einflüssen und Superfood, die nicht nur intensive Geschmackserlebnisse bescheren, sondern zugleich dank schonender, kurzer Garzeiten und vieler Rohkost-Elemente der Gesundheit dienen. Auch die Inneneinrichtung im Stil eines vietnamesischen Landhauses zur französischen Kolonialzeit sorgt für eine entspannte Atmosphäre und passt damit wunderbar ins Vital-Konzept: sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Neben ausgefallenen Fisch- und Fleischgerichten sind auch zahlreiche vegane Speisen auf der Karte zu entdecken, genauso wie selbst hergestellte Smoothies, Limonaden und vitalisierende Teekreationen. Lecker! Öffnungszeiten: So-Do 11.30-23 Uhr, Fr-Sa 11.30-23.30 Uhr. Lister Meile 46, 30161 Hannover. Kontakt: Tel. (0511) 388 77 888, hannover@vietal-kitchen.de. Mehr Infos unter: www.vietal-kitchen.de. Foto: Harald Langguth



plant based

Vegane Kochschule am Klagesmarkt

Die vegane Küche hält jede Menge leckerer Überraschungen bereit, doch welche Rezepte funktionieren, welche Tricks sind zu beachten? Wer mehr über das rein pflanzliche Kochen und Backen erfahren möchte, sollte sich einmal das Programm der neuen Kochschule plant based am Klagesmarkt anschauen. Inhaberin Hanimsah Ates bietet – in Wohlfühl-Atmosphäre – abwechslungsreiche Kochkurse, Events und Workshops an, die sowohl als besonderes Erlebnis für Freunde und Familien als auch für Weihnachtsfeiern, Betriebsausflüge oder gemeinsame Runden mit Kunden und Geschäftspartnern bestens geeignet sind. Alle, die selbst schnippeln, köcheln und backen wollen, haben im März die Wahl zwischen den Kursen „Orientalische Küche“ (06.03., 18-22 Uhr, 94 Euro/Person) oder „Glutenfreie Backlust“ (11.03., 14-18 Uhr, 72 Euro/Person) sowie dem Kurs für Leckermäuler „Roh Schokolde & Co.“ (18.03., 14-18 Uhr, 62 Euro/Person). Ein besonderes Highlight ist der „Raw Asia Cuisine“-Workshop mit Raw Food Chef Boris Lauser. Der Kenner der fernöstlichen Kochkunst, der seit vielen Jahren auf Bali und Thailand Retreats und Seminare leitet, ist auf die Gourmet Rohkost Küche spezialisiert (10.03., 18-22 Uhr, 115 Euro/Person). Buchungen, Gutscheine und weitere Infos unter: www.plantbasedkochschule.de. Am Klagesmarkt 50, 30159 Hannover. Kontakt: (0511) 35 35 79 12, info@plantbasedkochschule.de.

Lindenblatt wird Lindenblatt Grill-Garten

Neues Gewand – neues Konzept

Es ist Zeit für eine Veränderung, dachten sich die beiden Lindenblatt-Geschäftsführer Benjamin Busmann und Ferdi Simsek, schlossen ab dem 1. Januar wegen Renovierung ihre Pforten, um am 19. Januar mit einem neuen Konzept zu starten. Die Lindener Restaurant-Bar setzt als Lindenblatt Grill-Garten auch weiterhin auf die gehobene, nachhaltige Küche, jedoch liegt nun der Fokus auf der Zubereitung hochwertiger, nachhaltiger Steaks. Besonderen Wert legt das Küchen-Team dabei auf beste Qualität des Fleischs, die Verwendung regionaler Produkte und besinnt sich zudem auf traditionelle Handwerkskünste bei der Fleischverarbeitung – auf den Spuren der Königlichen Küchengarten in Linden. All das zu fairen Preisen. An der Bar kann der Abend nach einem guten Essen entspannt ausklingen. Um dem Ambiente das besondere Etwas zu verleihen, konnten Busmann und Simsek den Künstler und früheren Lindener Caspar-David Engstfeld, alias Krashkid, für sich gewinnen, der zwei Wände des Lindenblatts mit großflächigen Streetart-Kunstwerken versehen hat. Öffnungszeiten: Mo-Sa 12-2 Uhr, So 12-23.45 Uhr. Limmerstraße 20, 30451 Hannover. Kontakt: Tel. (0511) 45 00 88 08, info@lindenblatt-linden.de. Mehr Infos unter: www.lindenblatt-linden.de & facebook.com/lindenblatt.grillgarten.