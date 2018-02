Ob mondänes Abendkleid, legeres Freizeitsakko oder ein perfekt sitzender Hochzeitsanzug, der auch im Alltag verwendet werden kann: Seit 1998 fertigt die Maßkonfektion Rebmann in Braunschweig individuelle Kleidungsstücke für die Dame und den Herrn. Nach der Geschäftsaufgabe des Herrenausstatters Erdmann 2009 eröffnete Rebmann eine zweite Filiale in Hannovers Altstadt. Im April siedelt die Maßkonfektion in ihre neuen Räume im Leibnizhaus über.

„Kleider machen Leute erfolgreich.“ – Davon ist Ulrich Dörflinger, Inhaber von Rebmann Maßkonfektion, überzeugt. Denn ein stilsicheres Auftreten vermittelt nicht bloß nach außen hin, sondern vor allem nach innen ein Gefühl von Souveränität und Selbstsicherheit. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass das fertige Kleidungsstück ein handgearbeitetes Unikat ist, das bis ins Detail nach den Vorstellungen und Wünschen des Kunden angefertigt wird. Ein Beratungsgespräch kann da leicht anderthalb Stunden dauern, schließlich müssen je nach Zweck und Körpertyp eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen werden, ein Stoff aus rund 7.000 Mustern gewählt, Farb- und Stilaspekte diskutiert, Fragen über die Form des Revers oder der Taschen sowie die Zahl der Knöpfe geklärt werden. Vieles ergebe sich aber erst beim Anlegen der Probiergröße, an der die spezifischen Maße abgesteckt werden. „Vor dem Spiegel wird auch sichtbar, welche Veränderungen an dem ursprünglichen Konzept vorgenommen werden müssen“, erklärt Dörflinger. „Auf diese Weise nähern wir uns gemeinsam mit dem Kunden Stück für Stück der Endfassung an.“ Nach etwa vier bis sechs Wochen findet die erste Anprobe statt, bei der sich noch letzte Änderungen und Feinschliffarbeiten ergeben können.

Obwohl Maßkonfektion zuerst deutlich zeit- und kostenintensiver erscheint, sieht Dörflinger darin eine nachhaltigere Alternative zu kurzlebiger Stangenware. „Aufgrund der Hochwertigkeit von Material und Verarbeitung halten die Kleidungsstücke einfach länger. Außerdem sind sie sozusagen ‚auf den Leib geschneidert‘, sie bieten daher einen viel höheren Tragekomfort. Es ist nicht selten so, dass Kunden, die einmal maßgeschneiderte Kleidung ‚probiert‘ haben, immer wieder kommen. Manche bringen auch Teile ihrer bisherigen Garderobe und möchten sie bei uns ändern oder anpassen lassen.“

Das Repertoire von Rebmann Maßkonfek­tion umfasst Kleidung für nahezu alle Anlässe. Neben Business-Anzügen und -Kostümen können auch Freizeithemden und -blusen, Strickpullover, Jacken und Mäntel nach Maß in Auftrag gegeben werden. Dabei ist man jedoch nicht auf klassische Schnitte und Formen beschränkt, denn auch aktuelle modische Trends, die auf Instagram gesichtet wurden, können in die Konzeption des Kleidungsstücks einfließen. Ein besonderes Highlight ist der maßgefertigte Hochzeitsanzug, der auf das Kleid der Braut abgestimmt wird. Abgerundet wird das Angebot durch Herren- und Damen-Lederjacken der süddeutschen Manufaktur Heinz Bauer sowie feine Herrenschuhe der Marken Ambiorix und Allen Edmonds – natürlich alles nach Maß.

Ab dem 1. April ist Rebmann Maßkonfektion in seinen neuen Räumen im Leibnizhaus zu finden. Anja Dolatta

Rebmann Maßkonfektion

Ab 1. April im Leibnizhaus

Am Holzmarkt 4

Tel. (0511) 54 54 22 80

www.rebmann-fashion.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr 11-19 Uhr, Sa 10-17 Uhr