Spinfast 2 – DroneVention in der Swiss Life Hall

Hobby-Flieger und Quadrocopter-Fans kommen am Wochenende des 17. und 18. Februar voll auf ihre Kosten, denn in der Swiss Life Hall findet die Spinfast 2 – DroneVention, DAS Event der unbemannten Flugobjekte, statt.

Die Besucher erwartet eine Mischung aus Messe und Convention, Maker-Faire und Event-Show mit DrohnenRennen, Kinder-Flug-Arena und Showflügen. 20 Aussteller und 40 Top-Piloten werden in Hannover erwartet. Firmen aus ganz Deutschland zeigen, was es Neues auf dem Markt gibt und Unternehmen aus der Region präsentieren ihre Errungenschaften. Wer das FPV-Racing, das Fliegen aus der Egoperspektive, ausprobieren möchte, ist auf der DroneVention genau richtig, denn Mitfliegen ist an verschiedenen Stationen mit Video-Brillen möglich. Und auch Bastler und Tüftler sind hier bestens aufgehoben, schließlich darf – wie schon auf der Maker-Faire oder Spinfast 1 im Ihmezentrum – selbst gebaut und gebastelt werden.

Am Sonntag wird die Halle zum Vielflieger-Hotspot. Wer ein eigenes, nicht allzu großes Fluggerät besitzt, darf es mitbringen und seine Runden in der Swiss Life Hall drehen. Meldet euren Copter oder euer Flugzeug an unter spinfast.de.

Das DroneVention-Programm im Detail: High-Speed Copter Race am Samstag ab 10 Uhr, Team Wettkampf am Sonntag von 10-14 Uhr, Showprogramm am Sonntag von 14-15 Uhr & KidsFlyArena am Sonntag ab 15 Uhr (Anmeldung erforderlich unter www.spinfast.de).



17. & 18. Februar 2018

jeweils 9-19 Uhr

Swiss Life Hall

Infos & Tickets unter: www.spinfast.de & www.eventbrite.de