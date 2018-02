Ticketverlosung: „Die Grundschullehrerin“ im Kino am Raschplatz / in den Hochhaus-Lichtspielen***

Mit „Die Grundschullehrerin“ kommt eine Geschichte in die Kinos, die ein hochaktuelles Thema aufgreift. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlen an Grundschulen bis 2025 etwa 35.000 Lehrer. Gesucht werden also zuhauf engagierte Lehrkräfte, die sich der nicht ganz einfachen Aufgabe stellen, Kinder in den ersten Jahren ihres Schullebens zu begleiten – im realen Leben. In Hélène Angels fiktivem Film kämpft eine junge Lehrerin mit den wachsenden Herausforderungen in der Grundschule und muss zudem den Spagat zwischen Arbeit und Privatleben meistern.

Die 30-jährige Florence (Sara Forestier, „Das Parfüm“, „Der Name der Leute“) geht ihrem Beruf als Grundschullehrerin mit Leidenschaft nach. Während sie sich mit großer Hingabe um die Belange ihrer Schüler kümmert, gestaltet sich ihr Familienleben weitaus chaotischer. Nach der Scheidung lebt sie mit ihrem zehnjährigen Sohn Denis (Alain Cousi) über den Klassenzimmern ihrer Schule, so dass die Grenze zwischen Job und Privatem verschwimmt. Als berufstätige Alleinerziehende fehlt ihr zunehmend die Zeit für ihr eigenes Kind, das verkündet, lieber bei seinem Vater leben zu wollen. Als Sacha (Ghillas Bendjoudi), ein Junge aus schwierigen Verhältnissen, in ihre Klasse kommt und ab sofort Florences volle Aufmerksamkeit fordert, leidet nicht nur Denis unter der schwierigen Situation, auch der Idealismus der jungen Lehrerin verwandelt sich langsam in Erschöpfung.

Am 15. Februar läuft der französische Film in den Kinos an, so auch im hannoverschen Kino am Raschplatz oder in den Hochhaus-Lichtspielen.

Das STADTKIND verlost 2×2 Freikarten. Einfach bis zum 12. Februar 2018 eine Mail unter dem Stichwort „Die Grundschullehrerin“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Die Karten können ab dem 15. Februar in jedem Kino für jede beliebige Vorstellung von „Die Grundschullehrerin“ eingelöst werden. Viel Glück!



Foto: © Alamode Film