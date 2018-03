Ideen für neuen Spielplatz in der Fenskestraße sind gefragt!

Kinners, holt den Malblock raus, entwerft den Spielplatz in Hainholz nach euren Wünschen neu – und stellt eure Ideen den freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün und des Fachbereichs Planen und Stadtentwicklung vor! Denn die warten am 9. März um 15 Uhr auf euch und zwar auf dem Spielplatz in der Fenskestraße / Ecke Hüttenstraße.

Neben dem Spielplatz für die Keinen soll auch die angrenzende Grünfläche neu gestaltet werden. Wer sich hier planerisch einbringen möchte, findet sich zur gleichen Zeit an der Tischtennisplatte ein.

Jugendliche und Erwachsene sind natürlich ebenfalls herzlich willkommen.

9. März 2018

15 Uhr

Spielplatz, Fenskestr. 13, Hannover-Hainholz

Foto: © LHH