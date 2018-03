Mit den Kids in die Tiefsee!

Großes Familienfest im Landesmuseum

Tja, so einfach ist das wohl nicht, mal eben in die Tiefsee abzutauchen und einen Blick in die tiefsten Sphären dieser Welt zu werfen. Gerade deshalb übt der geheimnisvolle Ort ganz weit unten im Meer eine solche Faszination auf die Menschen aus. Die Tiefsee gilt als der letzte große unerforschte Fleck auf unserem Planeten. Trotz der ewigen Dunkelheit und den wirklich ungemütlichen Bedingungen steckt sie voller Leben.

Die Ausstellung „Tiefsee. Leben im Dunkeln“ des Landesmuseums Hannover möchte für diese einzigartige Welt begeistern. Sie verspricht ein interaktives und multimediales Unterwassererlebnis und die hautnahe Begegnung mit originalen Tiefseefischen. Und das sind ziemlich bizarre Geschöpfe, die man sich ruhig einmal genauer anschauen sollte.

Eine hervorragende Gelegenheit, genau das zu tun, bietet sich am Sonntag, den 4. März, von 11 bis 17 Uhr, denn dann lädt das Landesmuseum zum großen Familienfest ein. Für kleine Museumsbesucher ist ein umfangreiches Programm geplant. Bei einer Schatzsuche geht es „Ab in die Tiefsee!“, eine Museumsrallye wird zur „Expedition Tiefsee“. Es können Tiere aus Gips, Ballon, Origami oder Filz gebastelt und Stofftaschen mit Meerestieren bedruckt werden. In der Schminkstation dürfen sich die Kids mit „Tiefsee-Tattoos“ bemalen lassen. Außerdem erwartet die Gäste eine Vorlesestunde mit Musik, und Greenpeace informiert am Infostand über den Schutz der Meere.

Den ganzen Tag gilt freier Eintritt ins Landesmuseum.

4. März 2018

11-17 Uhr

Landesmuseum Hannover

Mehr Infos unter: www.landesmuseum-hannover.de

Foto: © Solvin Zankl