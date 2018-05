Neu in der Stadt im Mai

Vocalcoach

Vocalcoach-Hannover bietet individuellen Gesangsunterricht für Jazz, Rock und Pop sowie professionelles Stimmcoaching für Anfänger und Fortgeschrittene. Dabei wird für jeden Schüler ein auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Unterrichtskonzept entworfen, das unter anderem eine Kräftigung und Stärkung der Stimme, Atemtechniken und die Gehörbildung umfasst. Gegründet wurde Vocalcoach-Hannover Ende 2013 von Christine Zienc-Tomczak. Seit 2014 hat die studierte Sängerin und Musikerin einen Lehrauftrag für JRP-Gesang am Institut für Musik und Musikwissenschaften an der Universität Hildesheim inne, 2016 ist sie mit Vocalcoach in das neue City-Studio, im geschichtsträchtigen Uihleinhaus eingezogen. Im Fokus ihrer Tätigkeit stehen Vielfältigkeit und Offenheit gegenüber neuen Wegen, so zum Beispiel Verbindungen zu anderen Fachbereichen wie Theater, Sprecherziehung, Logopädie oder auch Yoga zu knüpfen. Andreaestr.1, 30159 Hannover, Termine nach Absprache. Eine kostenlose Probestunde kann via Mail über info@vocalcoachhannover oder über Tel. 01520 90 60 641 angefragt werden. Weitere Infos unter www.vocalcoach-hannover.de.

Hannoversche Kaffeemanufaktur

Neue Filiale in Limmer

Sechs Jahre nach Gründung der Hannoverschen Kaffeemanufaktur (HKM) stehen die Zeichen bei Kaufmann und Diplom-Kaffeesommelier Andreas Berndt auf Erweiterung. Nach den Eröffnungen weiterer Röstereien in Burgdorf-Heeßel im Jahr 2016 und Changde in China 2017 weihte die Hannoversche Kaffeemanufaktur Mitte März ihren neuen Standort in der Wunstorfer Straße in Hannover-Limmer ein. Gleichzeitig schließt die Gründungsstätte in der Liepmannstraße. „Wir bleiben unserem Kiez in Limmer erhalten, sind aber künftig besser wahrnehmbar und optimal mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar“, erklärt Andreas Berndt. Die neuen Räume in der Wunstorfer Straße sind mit 180 Quadratmetern ein Drittel größer als der alte Standort. Rund 100.000 Euro hat Berndt in den Umbau der ehemaligen Schleckerfiliale investiert. Im Mittelpunkt der neuen Rösterei stehen das Rösten exotischer Kaffees, der Kaffeeverkauf und der Ausbau des Zubehörangebots. Barista-Schulungen in verschiedenen Stufen und Genussreisen in die Welt der braunen Bohnen lassen sich in der neuen Filiale ebenfalls besser realisieren. In Sonderveranstaltungen sollen Interessierte die Möglichkeit erhalten, sich mit dem Einsatz von innovativen Kaffezubehör vertraut zu machen – so etwa der American-Press-Methode, bei der Metallfilter zum Einsatz kommen. Auch Slayer-Maschinen – sie gelten als Rolls Royce der Kaffezubereitung – gibt es künftig an der Wunstorfer Straße. Darüber hinaus startet die Hannoversche Kaffeemanufaktur mit der Einführung von Black Eagle Coffee. Dieser Kaffee wird kalt gebrüht, wie ein Guinness-Bier gezapft und hat einen erfrischenden Geschmack. Wunstorfer Straße 33, 30453 Hannover, Öffnungszeiten: Mo–Fr 9.30–18.00 Uhr u. Sa von 9.30–14.00 Uhr. Mehr Infos unter www.hannoversche-kaffeemanufaktur.de. Foto: Harald Langguth



Vintage Queen

Das Textilgeschäft „Vintage Queen“ von Gudrun Stolte und Katja Rautenberg besitzt ein rosarotes Flair: Wände, Ladentisch und der Großteil des selbst aufbereiteten Interieurs sind einheitlich in einem frischem Pink gehalten. Am 3. März eröffnete der Edel-Secondhandladen in Hannovers Altstadt und überzeugt seither mit seinem abwechslungsreichen Angebot von Exklusivitäten aus Frankreich über Antiquitäten bis hin zu lustigen Alltagsgegenständen, alles im hochwertigen Kitschy-Chic. Für die Dekoration hat sich das Mutter-Tochter-Gespann außerdem noch etwas Besonderes einfallen lassen: Dreimal im Jahr soll sich das Gesicht des Ladens und auch das Warenangebot gründlich ändern und die aktuelle Jahreszeit widerspiegeln. Was an Produkten übrigbleibt, wird an die von Ralf Bauer gegründete Initiative „Anker für Nepal“ gespendet. Auch Kunden können sich an der Spendenak­tion beteiligen, indem sie Ankerarmbänder zum Preis von 10 Euro im Laden erwerben. Darüber hinaus planen die beiden Handelskauffrauen verschiedene Veranstaltungen: Im August soll der Geburtstag der Zeichentrickfigur Minnie Maus gefeiert werden und im Dezember wird die Schneekönigin dem Secondhand-Schmuckstück in der Altstadt einen Besuch abstatten. Pferdestraße 1, 30159 Hannover. Öffnungszeiten: Di–Fr 11–18 Uhr, Sa 10–17 Uhr. Kontakt: Gudrun Stolte Tel. 0176 506 48 577 oder Katja Rautenberg Tel. 0177 54 09 737.