Das Teichhûs ist noch nicht einmal allen alteingesessenen Hannoveranern ein Begriff – kein Wunder, denn es versteckt sich auf Höhe des Hannover-Ortsausgangsschildes in der Leineaue. Vom Parkplatz aus gesehen ganz Klubgaststätte eines Anglervereins (ehemals Wülfeler Teichterrassen), breitet sich beim Blick aus dem Gastraum ein idyllisches Teichpanorama aus. Zwischen grünumrahmter Wasserfläche und Teichhûs liegt nur ein Fahrradweg – und eine Terrasse, auf der man der Natur der Feldmark und den Köstlichkeiten aus der guten deutschen Küche frönen kann.

Ein Anbau mit eigenem Eingang und Privat-Steg bietet bis zu 60 Personen Feier- und Schlemmmöglichkeiten, helle Holztische und -stühle sind im Restaurant eine gemütliche Alternative für kältere Tage. Zeitlose Klassiker ergeben mit saisonalen Lieblingsgerichten und fangfrischem Fisch eine für jeden Gaumen einladende Speisekarte. Diese hat mit bestem Fleisch wie dem 250 Gramm US Prime Beef Steak (von Yorkshire Gourmet), kalten Leibspeisen wie dem Matjesfilet (Deutsche See), bunten Gemüsevariationen und knackigen Salaten (der Rust-Gebrüder aus Isernhagen) für jeden Geschmack etwas im Repertoire. Ob Hochzeitsgesellschaften, Menü-Gäste oder Ausflügler, die eine Currywurst- oder Kaffeepause mit frisch gebackenem Kuchen einlegen möchten – im Teichhûs werden alle mit gleichermaßen hohem qualitativen Anspruch ver- und umsorgt. Und das ganz ohne Maschseedünkel und ohne Biergartenflair, dafür inklusive entzückender Fotomotive mit Seeblick und ehrlich freundlicher Kellner! Der Tüftler Maximilian Schröer überlässt in der Küche nichts dem Zufall und arrangiert jedes Gericht geschickt um seine Hauptkomponente herum, wobei er die Vorzüge jeder einzelnen Zutat sprechen, sie aber nicht in den Vordergrund drängen lässt. Unsere Vorspeisen sind Beispiele seiner gekonnten Kompositionen, die mit subtilen Details das Herzstück des Tellers unterstützen: Der Lachs – zeitlich und kräutertechnisch fein ausbalanciert hausgebeitzt, geschmacklich perfekt durchgezogen und dabei zart geblieben – wird von einer süßlich-würzigen Senf-Honig-Dill-Sauce und Salatspitzen ergänzt.

Die bissfeste Rote Beete der zweiten Vorspeisenkreation trägt zu ihrem gut unterstrichenen Eigengeschmack eine frische Ziegenkäse- und eine nussige Rucolanote. Auch die Hauptgerichte sind stimmig komponiert: Ravioli mit Ziegenkäsefüllung (von Rossini), die mit dreierlei Saucen aufwarten (Pesto, Tomatensauce und Pfefferschaum), von denen man keine hätte missen mögen (plus Parmesan als unverzichtbarer Krönung), lassen keine Wünsche offen. Die hausgemachte Eisbeinsülze lässt einen sogar gegebenenfalls erlittene Kindheitstraumata überwinden, sie birgt keinerlei Konsistenzprobleme, sondern ein schönes Verhältnis von saftigem, fettlosem Fleisch und Brunoise. Mit wie selbstverständlich knusprig goldbraunen Bratkartoffeln und Remoulade mit exakt austariertem Senfanteil serviert, ist sie ein angenehmes Sommergericht. Um auch die Möglichkeit der Nachmittagspause im Strandkorb, die sich auf der Teichhûsterrasse bietet, zu testen, naschen wir uns noch durch die Dessertvariationen von luftiger Panna cotta über Crème brûlée bis hin zum Schokobrownie-Vanilleeistraum, um endlich vergnüglich satt und ausreichend sonnengebadet den Radweg zurück in die Stadt anzutreten. Der – mal unter uns – auch nur zwanzig Minuten vom Maschsee aus beträgt. Wenn das Teichhûs jetzt auch kein Geheimtipp mehr ist – wir kommen bestimmt zurück an diesen entspannten Ort, an dem atmosphärisch, menschlich und kulinarisch alles stimmt!

Anke Wittkopp

Wilkenburger Straße 32

(Anfahrtsbeschreibung

auf www.teichhues.de!)

Tel. (0511) 89 714 893

Öffnungszeiten:

Di bis So 11.30-22 Uhr