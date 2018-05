Willkommen, eSwatini!

Seit 1968 ist der kleine Binnenstaat Swasiland, der zwischen Südafrika und Mosambik liegt, von Großbritannien unabhängig. König Mswati III. regiert uneingeschränkt und ist damit der letzte absolute Monarch Afrikas. Der hat jetzt beschlossen, dass Swasiland nicht mehr länger Swasiland, sondern eSwatini heißen soll. Das klingt ein bisschen wie eine italienische Webseite für Onlinefitnesskurse, aber sei’s drum. Ein Land umzubenennen ist zwar witzig, wird doch aber ganz schön insGeld gehen. Die ganzen Institute und für jeden einen neuen Ausweis… vielleicht denke ich da aber zu deutsch. A propos: Deutschland umzubenennen wäre doch auch mal was. In Anbetracht der politischen Zustände derzeit wäre „Gauland“ doch ein schöner Name. Obwohl, nee, warte…besser nicht… Mein Gott, diese Hitze. Da kann man schon mal auf blöde Ideen kommen. Habt ein schönes Wochenende, liebe Stadtkinder!