Liebe Stadtkinder,

Wollust… ist eine Todsünde. Wirklich wahr, kein Witz. Und das macht uns allen natürlich schwer zu schaffen, besonders im Frühling. Wir würden sooooo gerne. Aber nein, wir dürfen nicht. Verboten! Sex ohne konkrete Nachwuchszeugungsabsicht gehört sich nicht! Sagt zumindest die Katholische Kirche. Wir sind in unserer Mai-Ausgabe ganz entschieden anderer Meinung. Und behaupten, dass es eigentlich nur sechs Todsünden gibt, wenn überhaupt. Die Wollust ist ein starker Trieb, weiter nichts. Aber ziemlich geschickt, daraus eine Sünde zu konstruieren. Ein Ring, sie zu knechten… Mehr in der aktuellen Mai-Ausgabe.

*** Und sonst so? ***

… Illi schießt und trifft nicht: Angela Merkel, die Retterin Europas, Trump-Versteherin und überhaupt alles, was man sich sonst so wünscht. Nur der Seibert stört mal wieder, darum per Fax…

. … Der besondere Laden ist EINS und gerade erst umgezogen zum Lindener Marktplatz. Wir finden: Stadtkinder sollten sich mal wieder komplett neu einkleiden – fair und bio!

… im Frühling haben wir unseren offenen Brief natürlich an das Testosteron-Männchen geschrieben. Und sind Fan, ganz klar. Echte Kerle sind toll, gar keine Frage…

… In unserer Randgruppenbeleidigung beleidigen wir diesmal Kindernamenaufkleberaufsautoau fkleber. Tja, die haben es ehrlich gesagt schon lange mal verdient.

… Im Gespräch war mit uns Oliver Frese, Vorstand Deutsche Messe AG. Und er hat uns bestätigt, was die Spatzen inzwischen von allen Dächern pfeifen: Die CEBIT rockt im Juni Hannover!

Und wie immer: Termine, Kulturtipps und ein dicker, fetter Veranstaltungskalender, alles in echt und auf Papier.