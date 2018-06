Beruhigt euch!

Liebe Stadtkinder,

nachdem wir nun alle Todsünden abgehakt haben, gibt’s direkt den nächsten Aufreger: Der Aufreger, der Homo hystericus. Ist das so was wie der Wutbürger? Oder mehr so die Dame mit gepuderter Perücke, die regelmäßig in Ohnmacht fällt und mit Riechsalz reanimiert werden muss? Oder sind das wir alle? Wer weiß es? Um das rauszufinden, werdet ihr schon das Heft kaufen müssen.

*** Und sonst so? ***

… hammer Beiträge. Zum Beispiel kommt die Randgruppenbeleidigung diesen Monat von unserem Praktikanten Christian. Der hat was gegen all die Pfeifen, die im Kino beim Abspann aufstehen und rausgehen. Und wo wir gerade bei Pfeifen sind: Kollegah bekommt Nachhilfe in Sachen Battlerap von Illi und Alice Weidel einen schönen Brief vom Chef.

… noch hammere Beileger: Zum einen die Sommer-Kauflust mit bitte-hier-Geld-ausgeben-Tipps für den inhabergeführten Einzelhandel in Hannover, sowie unser Spezial „Urlaub nebenan“, wenn ihr nach dem Shoppinggelage kein Geld mehr für den Robinson Club habt. Hier erfahrt ihr, wie man am Schönsten durch den Hannoveraner Sommer kommt.

Und wie immer: Termine, Kulturtipps und ein dicker, fetter Veranstaltungskalender, alles in echt und auf Papier.

Also, ab zum Kiosk!