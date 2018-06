Kleidung für Kinder

Klamotten für Kinder zu finden, kann ganz schön nervenaufreibend sein: Mal ist es nicht die richtige Größe, dann gefällt die Farbe nicht oder der Stoff ist zu empfindlich für den Alltag in der Kita. Da ist es gut, dass man bei „Gunilla Kinderkleidung“ auf geduldige Beratung und ein praktisches Umtauschrecht zählen kann. Ob Jacken, Gummistiefel oder Hausschuhe: In dem schnuckeligen Laden in Linden findet sich etwas für jeden Geschmack. Im Juni feiert Gunilla ihren Geburtstag mit einem Sommerrabatt.

Vor zehn Jahren hat es mit einem Raum bei „Rosine & Gunilla“ angefangen, wo Dine Schlenzig ihre Näharbeiten anbot. Mittlerweile hat sie den Laden übernommen und ihr Sortiment im Bereich Kinderkleidung deutlich ausgebaut. Zwar könnte ein Mehr an Platz nicht schaden, aber dafür den geliebten Kiez zu verlassen käme für Dine nicht infrage. Immerhin kennt sie viele Kunden und Kinder persönlich und weiß oft recht gut, wer sich für welches Produkt interessieren könnte.

Seit zwei Jahren führt sie das kleine Geschäft in der Stephanusstraße gemeinsam mit ihrer Schwester Pia. Als gebürtige Norwegerinnen sammeln die beiden mit Vorliebe Artikel mit skandinavischem Flair, lieben frech-bunte Farben ohne die Funktionalität aus den Augen zu verlieren. In ihrem Sortiment für Babys und Kinder bis Größe 140 mischen sich unter große Namen auch unbekanntere Labels, die sie für sich und ihre Kundschaft auf Messen entdecken. Dazu gehören etwa die Regenoveralls von der belgischen Firma Ducksday, romantische Kleider von NoaNoa, lustige Sommerschuhe von Natural World oder die beliebten Mini-A-Ture-Jacken. Ein wahrer Verkaufsschlager sind die Rucksäcke von Blafre, für die die Schwestern auf Anfrage ihrer Kunden auch passende Brotdosen und Trinkbehälter gefunden haben. Aber nicht nur praktisch, sondern auch möglichst umweltfreundlich sollen die Artikel bei Gunilla sein. Deshalb wird beispielsweise auf die biologischen Baumwollstoffe des GOTS-zertifizierten LabelsLoud&Proud, chromfreies Leder oder Gummistiefel aus Naturkautschuk gesetzt.

Bei kleinen Kindern kann es oft recht anstrengend werden, die neuen Klamotten direkt im Laden anzuprobieren. Deshalb darf man das auch zu Hause tun, denn die Kleidung kann innerhalb von zwei Wochen problemlos zurückgegeben oder umgetauscht werden. Das gilt natürlich auch für Kleidergeschenke, die nicht passen. Wer lieber auf Nummer sicher gehen will, kann einfach einen schick verpackten Geschenkgutschein kaufen.

Ein langjähriger Wunsch von Dine und Pia ist es übrigens, eine eigene Kollektion zu designen und im Laden anzubieten. Zwar fehlte dafür bislang die Zeit, es gibt aber auch so immer wieder handgearbeitete Stücke im Angebot, zum Beispiel gehäkelte Babyschuhe oder gestrickte Pullover und Accessoires in der Winterzeit.

Um ihren zehnten Geburtstag zu feiern, veranstaltet Gunilla pünktlich zum Sommeranfang vom 21. bis zum 23. Juni eine Rabattaktion mit 20 Prozent auf alle Artikel. Außerdem verlängert der Laden am Samstag, den 23., seine Öffnungszeit bis 18 Uhr. Wer vor den Sommerferien also noch schnell ein paar Badesachen oder einen leichten Sommerhut braucht, kann bei Gunilla günstig shoppen.

Anja Dolatta

Stephanusstraße 21

Tel. (0511) 123 41 84

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–14 Uhr

www.gunillakinderkleidung.com