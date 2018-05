Kiffen im Bikini!

Der Blogger Sascha Lobo sagt, er will für eine Gesellschaft kämpfen, in der „eine jüdische, arbeitslose, lesbische She-Male im Bikini betrunken knutschend an jedem Ort mit einer stillenden, schwarzen, behinderten Ex-Muslima auf der Straße tanzen kann, ohne Angst um ihre Existenz haben zu müssen.“ Finden wir gut und wünschen wir uns auch, aber Bikini sollte keine Pflicht werden, es müsste schon auch ein Badeanzug erlaubt sein, wenn man will. Und die Ex-Muslima sollte nach dem Abstillen auch Kiffen dürfen.