Limmert mal woanders!

Konsequent! Die Aktion Limmerstraße, der zuständige Stadtteil-Verein für Linden-Nord, hat seit 2001 das Limmerstraßenfest ausgerichtet. Ursprünglich erdacht, um den lokalen Einzelhandel zu stärken, wuchs sich die Festivität im Lauf der Zeit zu einer Riesenparty aus, von der zwar die Gastronomie, nicht aber der Einzelhandel profitierte. Auch wurde das Fest immer teurer auf die Beine zu stellen. Klar, aus irgendwelchen Gründen wollen ja fast alle in Linden wohnen und kommen mit Kind, Kegel und allen, die sie unterwegs finden können, zum Fest, weshalb selbiges größer und größer angelegt wird. Finanzieren lässt sich das aber nicht so einfach. Aus diesen Gründen (vielleicht auch, weil die Anwohner der Limmerstraße es nur grenzgeil finden, wenn ihnen ständig wer in den Hauseingang pisst), gibt es in diesem Jahr kein Limmerstraßenfest. Man nimmt sich dieses Jahr eine kreative Auszeit, um ein neues Konzept auszuarbeiten und 2019 damit durchstarten zu können. Aber liebe Hipster, weinet nicht! Das Fest auf der Lister Meile findet statt, da wird euch sicher jemand eine Flasche Matetee verkaufen!