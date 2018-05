Quo vadis, ESC?

Im Jahr 1992 veröffentlichte die Hannoveraner Band Terry Hoax ein Album namens „Freedom Circus“. Darauf befand sich auch eine Coverversion des Depeche Mode-Songs „Policy of truth“. Die Hoax-Version begann mit einem Voice-Over: „…we’re talking about the death of the electic guitar. And I Think personally that this is a fine example that the guitar is dead. Dead, dead, dead.“ Und Stadtkinder, was soll ich sagen: Genau dieser Text geistert mir durch den Kopf, wenn ich mir die Teilnehmer- und Gewinnerliste des diesjährigen ESC so angucke. Ein Festival der Belanglosigkeiten! Wer sind diese Menschen?