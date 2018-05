Guck an, so schnell geht das: Ende April gab’s einen Wasserschaden in der Mensa „Große Pause“ an der Expoplaza. Das Studentenwerk hat darauf reagiert und kurzerhand einen Foodtruck organisiert, der jetzt vor Ort steht. Nettes Ding! Aber was ist aus dem alten Sprichwort „Plenus venter non studet libenter“ – voller Bauch studiert nicht gern – geworden? Und lernt man überhaupt noch was, wenn man die ganze Zeit mit seinem privaten Streetfood-Festival beschäftigt ist?