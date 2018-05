The STADTKIND is amused

Und? Alle Augen wieder trocken? Am Wochenende gab es ja das Mädchen-Pendant zu einem Champion‘s League-Finale: Public Viewing der royalen Hochzeit. Man schmiss sich kollektiv in Frack und Fummel, trank Tee und schwenkte kleine Union Jacks in spitzenbehandschuhten Händen. Okay, Andere tragen Fußballtrikots.

Allerdings ergeben sich ein paar Fragen zu diesem Spektakel:

Warum schaut man anderen Leuten beim Heiraten zu? Pfaffe sagt was, alle sind ergriffen. Pfaffe fragt was, er sagt ja. Pfaffe fragt wieder was, sie sagt ja. Pfaffe sagt was Zusammenfassendes, Geknutsche, wieder sind alle ergriffen, Musik, aus die Maus. Weiß man doch, wie so was läuft, warum also zuschauen?

Dann: Warum tragen Frauen Hüte, die renitente Vogelschützer auf den Plan rufen? Denn das, was man dort bisweilen für eine Kopfbedeckung hält, erinnert ja nicht selten an den Nestbau eines vom Aussterben bedrohten Vogels. Je bedrohter, desto schicker der Hut.

Außerdem: Warum hat sich Herrenhäuser Pils diese Möglichkeit entgehen lassen? Was für eine Marketingstrategie! Die Verbindungen zwischen Hannover und dem englischen Königshaus sind evident – die Herr(i)schaften von der Brauerei hätten auf diesen Zug doch aufspringen müssen. Festbier. „Ein Herri auf Harry“ oder so. Mit Earl Grey-Geschmack. Omnomnom.

Und, nicht zu unterschätzen: Wenn Harry blaublütig ist, Meghan aber nicht, ist deren potenzieller Sohn dann ein Halbblutprinz oder ein Schlammblut?