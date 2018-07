Aufstand der Träumer

Liebe Stadtkinder,

nackt in Woodstock tanzen, in Schlaghosen und Bulli durch die Welt oder singen für den Weltfrieden? Was wollten die ‘68er? Wollten die überhaupt was, außer Spaß? Den Nachlass der ‘68er beleuchtet Christian Kaiser im neuen Stadtkind und hat dann auch gleich nochmal, rein küchenpsychologisch, untersucht, wie man seinen Kontrollzwang kontrolliert. Check.

Ansonsten, wie immer, tiefgründige Beiträge:

Anne Andersch, neu im Stadtkind-Boot, bringt sich selbst das Flirten bei, Simone Niemann schreibt den Weltatlas der Vorurteile um und Martin Kontzogs Kinder werden Kapitalisten.

Weiterhin kommt das Team von „Wie es euch gefällt“ zu Wort und Illi trifft nicht Franz-Josef Wagner, um mit ihm über Aphorismen, Liebe und Anerkennung zu sprechen. Das alles gibts für schmale 2,20 Euro im neuen Stadtkind, in echt und auf Papier, jetzt am Kiosk!

Und natürlich, in gewohnter Qualität, Termine, Kulturtipps und einen dicken, fetten Veranstaltungskalender!

Also, ab zum Kiosk!