Aus Liebe zum Pferd

Bosco-Sattelservice

Leder ist sein Material, Sättel sind seine Profession: Bereits die Kindheit stand für Zsolt Máté Sárközi ganz im Zeichen der Pferde. Seine Mutter hatte in Ungarn ein Reitsportfachgeschäft, sein Bruder ist Profireiter. Die Reiterwelt schätzt „Bosco“ – so sein Spitzname – seit mehr als 15 Jahren als Spezialisten für den passgenauen Sattel. Da war die Gründung von Bosco-Sattelservice im Januar der konsequente Schritt zur Selbstverwirklichung.

Den Sattelservice macht das Gesamtpaket so besonders, meint Zsolt Máté Sárközi, und erzählt: „Nach meiner Ausbildung von 1997 bis 2000 in Ungarn als Feintäschner wusste ich, ich will mit Leder arbeiten und habe mich auf die Reparatur von Sätteln spezialisiert. Seitdem arbeite ich als Sattler. Ich bearbeite einen Sattel nicht nur in jeder Form, ich helfe Pferd und Reiter. Meine Dienstleistung ist individuell und passgenau. Reparatur, Verkauf und Service – Bosco-Sattelservice ist eins der wenigen Unternehmen, das seine Dienstleitungen aus einer Hand anbietet. Ich fahre zu den Kunden raus. Unser Service spart den Reitern, unseren Kunden, Zeit und Aufwand.“ Vor allem, dass der Sattel wirklich sitzt, ist wichtig, weiß der Experte: „Es gibt viele Sattelhersteller, doch jedes Pferd ist anders. Die richtige Druckverteilung ist beim Sattel wichtig, damit keine Schmerzen für das Tier entstehen. Rückenlänge, Widerrist, Figur – all das ist individuell und darauf muss der Sattel angepasst werden, damit Pferd und Reiter ein harmonisches Team werden. Meine Kunden rufen mich meistens an, kennen ihre Sitzgröße, beschreiben mir ihr Pferd und natürlich auch ihr Budget. Dann beginnt meine Arbeit. Schritt für Schritt nähern wir uns dem richtigen Sattel an. Wie sitzt ein Sattelmodell in Bewegung? Passt das Sattelkissen, passt die Sattelkammer? Vertrauen ist bei der Arbeit mit Tier und Mensch wichtig“, führt er aus. Nach vielen Jahren als Sattler möchte Zsolt Máté Sárközi jetzt im eigenen Unternehmen sein Know-how und seine Visionen für seine Kunden zusammenbringen. 2013 ist auch seine Frau Zsófia aus Ungarn gekommen, sie hat ihn in seiner Idee bestärkt und unterstützt ihn sehr. Während er bei den Kunden ist, macht sie Management, Einkauf, Marketing und das Office. Auf seine Zukunftspläne angesprochen, verrät Zsolt nicht viel, aber: „Ich bin 100-prozentig glücklich, wie sich alles entwickelt hat. Es gibt viele Ideen für die Zukunft. Ich möchte weitere Sattelhersteller als Partner gewinnen. Und ich plane besondere Angebote, die Kunden die Kaufentscheidung leichter macht.“ Als Tipp für andere Gründungsinteressierte weiß er: „Mir hat es sehr geholfen, das Gesamtprojekt „Gründung“ zu strukturieren und in Arbeitsschritte zu gliedern, die ich dann in zeitliche Reihenfolge gebracht habe. Versucht nicht, alles auf einmal umzusetzen. Macht auf jeden Fall einen Businessplan, sonst vergisst man kleine Dinge wie Lieferschwierigkeiten von Zuliefern und so etwas. Ich habe in den vielen Gesprächen mit hannoverimpuls gelernt, unternehmerisch zu denken. Für all meine Fragen hatte man ein offenes Ohr – die Büros an der Vahrenwalder Straße sind in den letzten Monaten ein bisschen zu meinem zweiten Zuhause geworden.“

Bosco-Sattelservice

Zsolt Máté Sárközi

Tel. 05034 2460768

www.bosco-sattel.de

sattelservice@bosco-sattel.de