Morgen ist Dienstag

Weisheiten mitten aus dem Leben

Warum nimmt man ein Album mit 21 Tracks auf? Warum fährt man morgens nach Paris, trifft sich mit Rami Jaffee, dem Keyboarder der Foo Fighters, und lässt ihn mal eben ein paar Stücke einspielen? Warum leckt sich ein Hund die… ? Ganz einfach: Weil es möglich ist. Und „weil es möglich ist“, ist ein großartiger Einstieg. Es hat nämlich den Anschein, Kai und Thorsten Wingenfelder hätten bei den Aufnahmen zu ihrem neuen Album „7 Himmel hoch“ alles gemacht, wonach ihnen war. Lag der Fokus der Vorgängeralben der beiden Brüder zunächst vielleicht auf einem Post-Fury-Neubeginn, dann auf Retro- und Introspektive, präsentiert sich „7 Himmel hoch“ ganz anders. Das große und das kleine W sind mitten im Leben, wie auch eine Single ihres Albums heißt. Das bedeutet aber nicht, dass sie mahnend den Ü-50-Finger heben und uns jungen Küken die Welt erklären wollen, nein. Wie sagt man so schön: Sie geben nicht an, sie lassen nur wissen. Zweifelsohne könnten Thorsten und Kai uns erfahrungsreiche Vorträge über all die Dos und Don‘ts im Leben halten, ein paar Jahre machen sie dieses Rockstar-Ding ja schon. Aber das tun sie nicht, sie erzählen lieber. Und das tun sie auf deutsch. Nicht, weil das gerade alle machen und es hip ist und auch nicht, weil man ihnen die englische Aussprache nicht abkaufen würde. Es passt einfach wahnsinnig gut, wenn dir zwei Familienväter mit je drei Kindern aus den Boxen deiner Stereoanlage davon erzählen, wie es ist, den Töchtern beim Pubertieren zuzusehen oder selbst zu merken, dass man nur noch „Ausschussware“ (Zitat!) ist. Auf englisch würden solche Texte an Eindringlichkeit verlieren und vielleicht auch ein bisschen an Glaubwürdigkeit.

Wieder ein gutes Stichwort, denn „7 Himmel hoch“ ist glaubwürdig, von vorne bis hinten. Keine Songs über die ewige Liebe unter Teenagern. Frauen werden hier nicht mit Rosen oder Veilchen verglichen, sondern mit Kakteen. Was in dem Fall wirklich ein schönes Kompliment ist, weil eben nicht das liebliche Antlitz der Dame im Vordergrund steht, sondern der Weg, den zu gehen man bereit ist, um eben dieses liebliche Antlitz einmal lächeln zu sehen. Wir hören auf „7 Himmel hoch“ keine Smasher über den Tollsten aller Tage im Leben, den man mit Achterbahnfahren verbracht hat, sondern, dass ein Leben tolle Tage hat, manche aber auch zum Kotzen sind, gerade so, als wäre man zu oft Achterbahn gefahren. Dass man durchaus Erwachsen sein, trotzdem aber Spaß haben darf, dass es manchmal wichtig ist, den Stecker zu ziehen und sich selber zu finden, dass Altern dann nichts Schlimmes ist, wenn man es mit Würde tut und man grundsätzlich mal mit dem, was man hat, zufrieden sein darf. Ja, es scheint so, als hätten die beiden Brüder das alles einfach mal laut sagen müssen. Auch stilistisch ist „7 Himmel hoch“ bunt und vielfältig – was nicht bedeutet, dass es allzu heterogen ist. Aufgemacht mit einer Rocknummer, die nicht ungewohnt, aber unerwartet kommt, über tanzbare Uptempo-Songs, reggae-eske, bzw. dancehallartige Beats, zaghafte Folk-Noir-Nummern oder schnoddrige Liedermachermusik bis hin zu den zarten Balladen, für die man Wingenfelder kennt und liebt, ist alles dabei.

Die Brüder selber haben sich nach ihrem recht ereignisreichen Fury-Jahr 2017 nicht etwa Torte essend in Altersteilzeit begeben, sondern nur kurz durchgeschnauft und weitergemacht, gearbeitet, geschrieben, sich vielleicht aneinander gerieben und Meinungen kollidieren lassen. Sie haben Dinge er- und Veränderungen durchlebt (zum Beispiel zählen sowohl der Hannoveraner Tausendsassa Fabian Schulz und der Gitarrist und Keyboarder Robert Schuller neuerdings zu ihrem Kreis), Menschen getroffen, mit denen sie gemeinsam (auf der Platte zu hören sind, wie bereits erwähnt, Rami Jaffee oder auch die Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer) ein Kaleidoskop unterschiedlicher Stimmungen und Gefühle festgehalten haben. „7 Himmel hoch“ zu hören, ist wie die Antwort auf die Frage: „Und, Wingenfelders, wie lief es bei euch in letzter Zeit?“ Es ist echt und authentisch, nicht immer so fein gedrechselt, wie es vielleicht sein könnte, dafür aber umso wahrer.

Am 5. Oktober präsentieren die beiden ehemaligen Hannoveraner ihr neues Album im Capitol. Wer noch keine Karte hat, sollte sich dringend eine besorgen (37,30 Euro) und sich einen Abend lang erzählen lassen, was für Dinge passieren können zwischen 7 Himmeln hoch und out of order.

Text: UM, Foto: Anne deWolff