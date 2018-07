So, so, Frankreich ist also Weltmeister. Na, denn mal Glückwunsch. Haben wir das also auch hinter uns und alle, denen Fußball wahlweise links oder rechts vorbeigeht, atmen auf.

Und abends wieder draußen sitzen zu können, ohne plötzlich von Torjubel an den Rand eines Herzkaspers gebracht zu werden, ist doch auch ganz schön. Dann genießen wir mal den Rest des Sommers, ohne so tun zu müssen, als verstünden wir was von Abseits.