Morgen findet unsere Betriebsfeier statt. Dafür geht der Chef heute einkaufen, was vermuten lässt, dass uns morgen bestimmt irgendwas fehlen wird. Wenn es sich um Grillanzünder handelt, können wir das Problem, clever wie wir sind, ganz einfach lösen. Wir nehmen eine Eierpappe und stecken in jede der Mulden ein Stück Grillkohle. Dann legen wir das Gebilde auf den Kohlehaufen und zünden es an – burn, Baby, burn! Stichwort Müllvermeidung und so.