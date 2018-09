Ein Leben für die gute Küche

Küchengötter und -göttinnen stehen ja bekanntlich eigentlich hinter dem Herd, doch auch Küchenfachberater Dennis Hübner treibt die Leidenschaft für diesen Raum um: Er kann sich ein Leben ohne Küchen nicht vorstellen. Vor drei Jahren hat er sein Startup „Die Küche. German Made“ gegründet und mittlerweile bereits das dritte Studio in Pattensen eröffnet.

Mit modernster Technik zum Vermessen ausgerüstet, bringen Dennis Hübner und sein Team die volle Küchenplanung von A-Z nach Hause – zu jeder Tageszeit und an jedem Wochentag. Vor der Beratung wird ein 3D-Laseraufmaß gemacht, sodass die Küchenplaner später keinerlei Überraschungen erleben. Nach der intensiven Bedarfsermittlung wird die auf den Raum abgestimmte Traumküche erstellt. Auch bei kompletten Küchensanierungen kann das Team Raumumbau-und Installations-pläne fertigen, bei der Umsetzung helfen die Partner aus den verschiedenen Gewerken vom Trockenbauer bis hin zum Elektriker. Über den Firmennamen erzählt Dennis Hübner: „Als ich über die Gründung nachgedacht habe, lief gerade überall die VW-Werbung für den Audi. Einfach: ‚Das Auto.‘ Das fand ich klasse. Daraus habe ich für mich ‚Die Küche.‘ gemacht, ein klares Statement. Und ja, ich kaufe nur Komponenten, die auch in Deutschland produziert werden. Qualität geht vor Preis, der aber ist fair. Und: Guter Service ist das A und O.“

Ausgebildet wurde der Küchenfan bei IKEA, wo er den Küchenbau von der Pike auf gelernt und direkt eine Küche mitentwickelt hat, die in Serie gegangen ist. Danach hat er in verschiedenen Unternehmen im Verkauf von Küchen gearbeitet und wurde schließlich von der Industrie abgeworben. Dennis bemerkt: „Da hat mir aber der Kundenkontakt absolut gefehlt, ich brauche das. Bei meiner nächsten Station habe ich den Deal gemacht, dass ich die KüchenverkäuferInnen topfit mache, dafür aber selbst auch ins Management schnuppern kann. Selbstständig angefangen habe ich danach erst einmal mit einem mobilen Küchenservice, bin mit Mustern zu den KundInnen gefahren und habe meine Vorstellungen von gutem Service umgesetzt. So ist bei uns bis heute beispielsweise das erste Aufmaß kostenfrei. Dank der 3D-Visualsierungen kann ein Kunde per VR-Brille virtuell durch seine Wunschküche spazieren.“ Schon Ende 2019 will er ein weiteres Küchenstudio eröffnen und mittelfristig gern sein Konzept als Franchise-Geber anbieten. Das klingt selbstbewusst! Da gibt‘s doch bestimmt schlaue Tipps für andere Gründungsinteressierte? Klar: „Zum einen: Fokussiert euch wirklich auf das, was ihr könnt und bietet genau das an. Und zum andern: Achtet aufs Geld! Denkt in guten Monaten auch an Steuern und Krankenversicherungen, schafft euch unbedingt Rücklagen. Ich habe beispielsweise Kundengelder immer gleich wieder reinvestiert,“ antwortet Dennis. Über die Zusammenarbeit mit hannoverimpuls berichtet er: „Ich konnte mit ‚Fit4Chef‘ mein Wissen ergänzen und das Feedback der Wirtschaftsprofis gab mir das sichere Gefühl, dass mein Businessplan funktionieren kann. Allerdings hielt der Projektleiter ‚Gründung und Entrepreneurship‘ meine sportlichen Wachstumsziele anfangs für zu optimistisch. Ich konnte ihn jedoch vom Gegenteil überzeugen und mittlerweile ist er vom Konzept begeistert.“

Foto: Blachura Photography

Die Küche. German Made

Dennis Hübner

Osterfelddamm 3

30627 Hannover

Südstraße 3

30982 Pattensen

d.huebner@kueche-germanmade.de

Tel. (0511) 544 868 10 / (05101) 855 20 21

Mobil: 0162 9412629

www.kueche-germanmade.de