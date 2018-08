Da geben seliger ist denn nehmen, gibt’s von uns schon wieder was geschenkt. Und zwar hat der sensationelle Circus Krone uns 10×2 Premierenkarten (23. August) zur Verlosung zur Verfügung gestellt. Wir sagen Danke dafür und: Wer von Euch diese Karten gewinnen will, schreibt eine Mail an gewinnen@stadtkind-hannover.de. Manege frei!