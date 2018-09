Neu in der Stadt im September

Poggi – Little Looks

Im Herzen von Hannover gibt es ein neues Baby- und Kleinkindergeschäft. Inhaberin Klaudia Poggemann setzt vor allem auf ausgewählte Marken und Liebhaberstücke. Jedes angebotene Teil gibt es nur einmal im Geschäft. Neben Kleinkindermode stehen auch Möbel und Erstlingsaustattungen zum Verkauf. Außerdem lädt sie jeden Samstag Eltern mit ihren Kindern zum gemeinsamen Basteln ein. Der Name Poggi leitet sich übrigens vom Nachnamen der Besitzerin ab. Den fand sie besonders passend, da er vor allem nach „Individualität, Lebensfreude und Einzigartigkeit“ klingt, wie sie betont. Schließlich wollte sie auch einen Laden eröffnen, der harmonisch ist und zum Verweilen einlädt. Klaudia Poggemann, Jakobistraße 56, 30163 Hannover-List. Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr (Foto: Frank Rohne)

#DreiEck – Linden

Das Bermuda-Dreieck in Linden-Süd, -Nord und -Mitte ist um eine kulinarische Attraktion reicher. Etwa zwei Gehminuten von der Haltestelle Schwarzer Bär entfernt findet man seit Februar das neue Lokal von Davood Moradi und Peyman Emir Firozkohi. Das Konzept: internationale und persische Küche trifft auf Klassiker wie Pizza, Burger und Co. Das hört sich nicht nur interessant an, sondern ist auch sehr vielfältig und lecker. Es wird viel Wert auf die Geschmacksharmonie der Zutaten gelegt. Beim Blick auf die Karte fällt außerdem die große Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten auf. Das Frischeste ist laut Davood Moradi gerade gut genug. So werden die Zutaten täglich frisch gekauft und zubereitet. Pizzateig und Burger-Brötchen können auf Wunsch auch mit Dinkelvollkornmehl bestellt werden. Das #DreiEck – Linden bietet einen täglich wechselnden Mittagstisch mit internationalen Gerichten an, die durch hausgemachte Dips und Soßen ergänzt werden können. Blumenauer Straße 9, 30449 Hannover, Tel. (0511) 67919837.Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-22 Uhr, Sa 12-23 Uhr, So 13-21 Uhr. Mittagstisch: Mo-Fr 12-15 Uhr. (Foto: Frank Rohne)

Challenge Yourself

„Don‘t wish for it. Work for it!“ Dies ist einer der Leitsätze des Fitnessprogramms, das speziell Frauen ansprechen soll. Laut den Gründern des Challenge Youself werden Frauen von der Fitnessindustie oft allein gelassen, daher bieten sie nun die Bootcamp-Trainings an, die in Kleingruppen von einem Coach betreut werden. Das hochintensive und funktionelle Training soll durch Inspiration und Motivation eine positive Veränderung schaffen und helfen, langfristige Ziele zu erreichen. Begleitend werden Ernährungspläne erstellt, die Ergebnisse garantieren. Gezielt am am Gewicht arbeiten, Beine, Bauchmuskeln und Po straffen und in Form bringen – auf geht’s! Neben der speziellen Bootcamp-Challenge gibt es natürlich weitere Challenges, die man absolvieren kann. Das Training ist insbesondere interessant für Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen etwas Gutes tun möchten. Im Angebot sind auch Stundenkontingente, die Preise bewegen sich insgesamt meist zwischen 10 bis 19 Euro, je nachdem, ob man eine Einzelstunde bucht, viele oder eher wenige Stunden im Monat investieren möchte oder ob man die Challenge abonniert, statt einen einmaligen Block an Stunden zu kaufen. Limmerstraße 4c, 30451 Hannover, 1 OG., Bei Challenge Yourself anklingeln, 30451@challenge-yourself.eu, 0172 4339 431 (Foto: Challenge Youself)

Café V17

Back to the Bean

Anfang September steht im Cafe V17 ein Besitzerwechsel an. Arno Auer und Jannes Kaiser von der Rösterei Wood Grouse Coffee Roasters übernehmen das von Tobias Giese vor drei Jahren gegründete Café in der Deisterstraße. „Wir möchten das V17 erhalten, die Kaffee-Kultur voranbringen und außerdem unseren Stadtteil unterstützen“, so Arno Auer. Die „17“ im Namen steht übrigens für die bevorzugte Menge Kaffee für einen Aufguss, das „V“ für die Form der verwendeten Porzellan-Filter. Der Fokus wird besonders auf Rohkaffees aus Anbauregionen in Afrika gelegt. Neben der hohen Qualität des Kaffees ist es den beiden Röstern ein wichtiges Anliegen, dass die Kaffeebohnen transparent bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgt werden können und gleichzeitig mit dem Handel die lokalen Farmer unterstützt werden. Um die bestmögliche Aromenentwicklung des Kaffees zu gewährleisten, wird getreu dem Motto „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“ gearbeitet. Es wird eher hell geröstet und versucht, dem Kaffee keine Röstaromen hinzuzufügen, sondern so gut wie möglich die natürlich gegebenen Aromen des Kaffees zu unterstreichen und herauszuarbeiten. Das Café V17 wird damit zum neuen Hotspot der Third-Wave-Coffee-Szene in Deutschland. Die „dritte Kaffeewelle“ ist eine Bewegung, die für die Produktion von hochqualitativem Kaffee aber auch für verantwortungsvollen Genuss steht. Am 15. und 16. September findet die große Eröffnungsfeier statt. Hoch die Tassen! Deisterstraße 49, 30449 Hannover. Öffnungszeiten: Di-Fr: 10-18 Uhr, Sa-So: 12-18 Uhr (Foto: Frank Rohne)

Paddler

Die Clubgaststätte im HKC

Im Gebäude des Kanu-Clubs gibt es eine neue Gaststätte. Und natürlich ist hier auch jeder willkommen, der kein Vereinsmitglied ist! Ein Highlight ist die große Sonnenterrasse, die mit ihrer schönen Aussicht und den 50 Außenplätzen perfekt zum Verweilen einlädt. Drinnen warten noch einmal 130 Plätze und ein einladendes, nordisches Ambiente. Das „Paddler“ verspricht eine gemütliche Atmosphäre und frische Lebensmittel aus der Region. „Wir kochen und backen selber“, berichtet Inhaberin Sabine Renkel. „Dazu verwenden wir weitestgehend biologische Zutaten ohne Convenience. Unsere Kartoffeln kommen z.B. vom Kampfelder Hof in Hiddestorf.“ Zusätzlich gibt es hausgemachten Kuchen und saisonale Spezialitäten. Sabine Renkel weiß, wie sie eine Gastronomie zu führen hat, schließlich ist sie nebenbei noch Betreiberin von „Toms Bowling“ sowie der Kegel- und Speisewirtschaft „Hinterholz“, die im September/Oktober eröffnen wird. Es gibt also immer viel zu tun, das „Paddler“ ist seit dem 01. Juli eröffnet. Maschsee, Karl-Thiele-Weg 20, 30169 Hannover. Öffnungszeiten: Mo-Sa 16-22 Uhr, So 11-19 Uhr