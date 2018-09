Wer das Notre Dame im Backsteinbau an der Ecke Limmerstraße/Offensteinstraße hauptsächlich als Frühstückslokal, Café oder Kneipe kennt, hat damit zwar recht, aber – so wie wir – bisher noch nicht mitbekommen, dass hier inzwischen hausgemachte Spezialitäten der italienischen Küche auf den Tisch kommen. Die Familie Privitera betreibt eigene Anbauflächen auf Sizilien, auf denen sie Getreide anbaut – und lässt daraus in Hannover frische Pasta bei Rossini herstellen. Von den Panini bis zur Pizza werden im Notre Dame Linden alle Teigwaren selbst gemacht, das ebenfalls aus Eigenproduktion stammende Olivenöl rundet die Frühstücksbuffet-, Mittagstisch- und durchgehend angebotenen warmen Speisen vollmundig ab.

Täglich ab 8 Uhr stehen in den Räumen mit den großen Fenstern verschiedene Frühstücksangebote zur Wahl, ab 9 Uhr wartet ein ausgiebiges Frühstücksbuffet. Darauf: frisch aufgeschnittene italienische Spezialitäten. Anschließend werden selbstgebackene Kuchen zum Caffè gereicht, montags bis sonntags locken Getränke-Specials und Cocktail-Happy-Hours. Im Außenbereich bieten Kunststoffstühle in Rattanoptik und stabile Holztische dem Gast bequeme Terrassenplätze, vom Rand aus spenden drei Olivenbäumchen vom Gut der Familie Privitera original Sizilienflair. Das aus den Früchten der großen Baumgeschwister auf der heißen Insel gewonnene Olivenöl kommt mit jeder Bestellung an den Tisch und kann zudem käuflich für zu Hause erworben werden. Auf der Antipasti-Schieferplatte (für 9,40 Euro) kommt das charakterstarke Öl, dessen Säure nicht zu bitter ist, reichlich zum Einsatz: Die Bruschette sind mit frischem Knoblauch zusätzlich geschmacksintensiviert, die Crostini knusprig und die Tomaten süß. Auch die Mini-Melanzana, mit Mozzarella überbackene Aubergine, bringt eine kräftige, würzige Tomatensauce mit. Eine selbstgemachte Grissini-Stange, umwickelt mit gutem Schinken, und die kross-luftigen Panini repräsentieren schön die hauseigenen Produkte. Doch der Star des Hauses kommt erst noch: Die Pasta hat einen goldigen, satten Gelbton, eine feste Struktur und einen eindeutigen Charakter mit Wiedererkennungswert – diese Nudeln gibt‘s nur hier. Aus einer soliden Sauce blanche werden diverse andere Saucen abgeleitet, im heutigen Ravioli-Fall (für 13,30 Euro) eine reichhaltige Walnuss-Sauce. Mit der Konsistenz der Füllung, einer optimalen Balance zwischen schaumig und körnig, dem festen Statement der Hülle, der kräftigen, mit Kräutern verfeinerten Sauce sowie weiteren Walnüssen ist die Speise eine Anpassung des Sizilianers an die hiesigen Klimabedingungen – eher was für kühlere Tage oder den großen Hunger. Aber lecker! Was anderes, jetzt mal für alle: Das ganz und gar Italien-untypische Salatbouquet am Tellerrand, zumal wenn nur aus Eisbergsalat bestehend, ist weder dekorativ noch vonnöten. Einfach mal weglassen! Das auf den Wunschpunkt gebratene Bistecca (für 14,30 Euro) mit den Tagliatelle und gut gemachter Gorgonzola-Sauce ist auch ohne ein schönes Tellergericht. Als lockere Dessertvariation für vermeintlich nochmal sonnige Spätsommertage bietet sich die Joghurt-Panna-cotta an: Ohne feste Haut ist sie löffelfest, zergeht aber zart auf der Zunge und ist, mit einer nicht zu süßen Himbeersauce sowie frischem Obst dekoriert, eine leichte Sünde zum Abschluss allemal wert. A prestu in Notre Dame Linden/Sicilia!

Offensteinstraße 1

30451 Hannover

Tel. (0511) 897 059 09

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 8-00 Uhr

Sa & So 9-00 Uhr

Anke Wittkopp