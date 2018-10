Bauch über Kopf?

Kopf über Bauch?

Liebe Stadtkinder,

haben wir ein Bauchproblem in Deutschland? Das hört man in letzter Zeit ja ziemlich oft. Wir sollten schleunigst wieder zurückkehren zu rationalem Denken und die Emotionen mal besser außen vor lassen. So raten all jene, denen angesichts hasserfüllter Fratzen bei irgendwelchen rechten Aufmärschen allmählich angst und bange wird. Und auch wir im Stadtkind haben in den letzten Monaten immer wieder mehr gesunden Menschenverstand gefordert. Weniger Gefühle, bitte. Nicht so viel Bauch. Schon gar nicht Hass! Und diese Forderung, doch endlich wieder den Verstand einzuschalten, haben wir nicht nur an die Hass-Bürger gerichtet. Auch den angeblich nicht rechten Gemäßigten, die von ihren Sorgen, ihren Befürchtungen und Ängsten reden, haben wir zu mehr Kopf und weniger Bauch geraten. Dass all diese Sorgen doch bei Licht betrachtet unbegründet seien, dass man rational gar keine Angst haben müsse, mit diesem Hinweis waren wir recht schnell bei der Hand. War das vielleicht ein Fehler? Weil das mit dem Verstand so leicht alles gar nicht ist? Weil man nicht einfach einen Schalter umlegen kann? Antworten auf diese Fragen gibt’s im neuen Stadtkind! Vielleicht …

Ansonsten, auch im Oktober-Stadtkind, tiefgründige Beiträge! Unter anderem berichtet Anne Andersch über Erfahrungen mit spontanen Entscheidungen, Simone Niemann denkt über Klatsch im alten Jahrtausend und heute nach, Ichthys-aufs-Auto-Kleber werden durchbeleidigt und der offene Brief geht an … Hans-Georg Maaßen!



