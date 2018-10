Aus der Kategorie „Notiz an mich“ aus der Nullfünfelf, unserem kostenlosen Magazin für Studierende in Hannover



Aktuell soll es sein, hat der Chef gesagt. Brandaktuell! „Schreib was über den Rechtsruck in Deutschland, über Chemnitz und diese ganze Scheiße. Aber sei fair, du weißt schon. Nicht alle über einen Kamm scheren und so. Denk dich mal rein. Die sind ja nicht alle rechts. Die meisten Nazis sind ja nur besorgt.“ Und dann grinst er sein übliches Grinsen und ist auch schon wieder verschwunden. Und der arme Kolumnist weiß mal wieder nicht so genau, ob der Chef sich da jetzt nur versprochen hat mit den besorgten Nazis oder ob er mal wieder lustig sein wollte. Oder ob er vielleicht gar nicht lustig sein wollte und sich auch gar nicht versprochen hat. Man weiß es bei ihm nie so genau. Wie auch immer, ich habe keine Lust.

Ich habe natürlich generell schon große Lust zu arbeiten (immer, lieber Chef, ich schwöre), aber ich habe auf dieses Thema keine Lust. Chemnitz nervt mich, diese ganze Scheiße nervt mich. Diese schrecklichen Leute mit den walnussgroßen Hirnen unter modisch fragwürdigen Hüten gehen mir total auf den Sack. Und es tut mir leid, ich habe auch kein offenes Ohr für die Sorgen und Ängste, die in diesen Kreisen so kursieren. Und ich habe auch kein Verständnis für die, die nun dauernd rumschwafeln, man müsse für diese Sorgen und Ängste ein offenes Ohr haben. Muss man nicht! Weil Arschkram Arschkram bleibt. Auch wenn man verständnisvoll nickt, wird es nicht besser. Was diese Leute ablassen, da in Chemnitz, aber inzwischen ja gerne bundesweit, das ist hirnlose Grütze. Wenn ich höre, was die für einen Scheiß in die Welt pusten, wird mir echt angst und bange. Ich meine, die dürfen alle wählen gehen. Und was noch schlimmer ist, die gehen wählen! Ich möchte die am liebsten alle nehmen und schütteln, bis die Hirnzellen wieder zumindest teilweise die Arbeit aufnehmen. Diese besorgten Vollpfosten.

So, und wir machen jetzt mal einen Test. Ja, ihr macht mit! Ich gehe vor, ihr kommt nach. Los geht’s: Anzahl der Burka-Sichtungen bei mir im letzten Jahr? Zwei Sichtungen. Hatte ich Angst? Nein. Habe ich mich ansatzweise von Islamisierung bedroht gefühlt? Nein. Anzahl der persönlichen Begegnungen (zusammen in einem Raum) mit Flüchtlingen? Sechs. Mit Wortwechsel? Vier. Mit Hände schütteln? Zwei. Habe ich mich überrannt gefühlt? Nein. Habe ich mich bedroht gefühlt? Nein. Hatte ich Angst? Nein. Hat mir danach mein Portemonnaie gefehlt? Nein. War jemand unter diesen Leuten, der mir demnächst meinen Arbeitsplatz streitig machen wird? Nein. Anzahl von Begegnungen auf der Straße mit Flüchtlingen? Keine Ahnung, wahrscheinlich viele. Hatte ich Angst? Nein. Habe ich mich überrannt oder ansatzweise von Islamisierung bedroht gefühlt? Nein. Anzahl der Messerstecher, denen ich begegnet bin? Null. Anzahl der Frauen mit Kopftuch, die mir über den Weg gelaufen sind? Wahrscheinlich viele, ich achte da nicht so drauf. Hat es mich gestört. Nein. Relevanz der gesamten Flüchtlingskrise für mein Leben? Nicht weiter erwähnenswert. Anzahl der Hundehaufen, in die ich in den letzten 12 Monaten getreten bin? Drei. Verursacher? Keine Ahnung, aber ich verdächtige eine „Bio-Deutsche“ aus der Nachbarschaft. Fühle ich mich bedroht? Ja. Der Vierte kann jederzeit und überall lauern. Anzahl der Sichtungen von parkenden PKW mit Fisch-Aufkleber auf einem Behinderten-Parkplatz. Vier. Relevanz für mein Leben? Nicht weiter erwähnenswert. Aber ich könnte mich jetzt natürlich trotzdem tierisch darüber aufregen und im Netz jede Menge Hass posten gegen diese scheinheiligen Christen mit ihren tollen Aufklebern. Kann ich aber auch lassen. Weil ich Besseres zu tun habe. Zum Beispiel diese Kolumne schreiben. Oder mit Freunden um die Häuser ziehen. Oder was auch immer. Guter Sex wäre noch eine Alternative. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass diese Leute da in Chemnitz und überhaupt, dieses ganze rechts-besorgte Gesocks schlechten Sex hat. Wobei – warum eigentlich nicht? Für wirklich guten Sex braucht es nämlich entgegen anders lautender Gerüchte einen gewissen IQ.

Ich kann das echt nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr über diesen ganzen Scheiß schreiben. Die nerven mich, und die ärgern mich. Ich werde in meinem Wutbürger-Hass immer mehr selber zum Wutbürger. Geht alle nach Hause, mäht mal wieder den Rasen, putzt die Gartenzwerge, erneuert wegen mir den Stacheldraht um euer Anwesen, but don’t bother! Echt jetzt!

SG