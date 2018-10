Martin Wagner Massivholzmöbel

Das Möbelhaus an der Berliner Allee in Godshorn hatte schon unter dem Namen „Design + Natur“ auf hochwertige Möbel aus massivem Naturholz gesetzt. Im Jahr 2016 kam leider die Insolvenz, im Oktober 2017 dann der Neustart unter Martin Wagner, der einer der drei ehemaligen sowie neuer Geschäftsführer ist. Unter seiner Regie werden auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche natürliche Raumkonzepte zum Thema sensibler Wohnen – Speisen – Schlafen geboten, die mit auffällig viel Liebe zum (skandinavischen) Detail einen hohen Anspruch an Material, Ästhetik, Funktion, Planbarkeit und Ökologie umsetzen.

Die Einzelstücke aus massivem Holz sehen in der Zusammenstellung zu sorgfältig ausgefeilten Einrichtungskonzepten nicht nur gleich auf den ersten Blick hochwertig aus, sondern vermitteln dabei auch das Anliegen des 7-köpfigen Teams um Martin Wagner: Das sensible Wohnen in einem guten und gesunden Raumklima. Unnachahmlich in der Vielfalt, finden sich edel verarbeitete Hölzer in Form von schönen und klug konstruierten Möbeln für den Schlafbereich (inklusive Naturlatexmatratzen) über die Ess- und Wohnräume bis zum Homeoffice. Schwerpunkt sind zum einen Regalsysteme, die von den Lieferanten und/oder den zwei Tischlern des Teams an die räumlichen Gegebenheiten der Kunden angepasst werden können und die mit Raffinesse aufwarten; etwa einen Flatscreen hinter einem beweglichen zweiten Bücherregal verschwinden lassen. Zum anderen stehen zahlreiche Esstische zur Wahl, die die Struktur- und Farbvielfalt der Hölzer mit perfekt bearbeiteter, schmeichelglatter Oberfläche darstellen und die sich mittels verschieden großer Klappteile bei Besuch bzw. Bedarf beliebig erweitern lassen. Polstermöbel in durchweg angenehmen (wählbaren) Farben gibt es in variabler Höhe und Tiefe für den Esstisch oder die Sofaecke – überhaupt gibt es hier generell nichts zu sehen, was man so übernehmen muss, bei den Details gibt es jede Menge Spielraum.

Das Team Wagner arbeitet mit Lieferanten aus der Region, für die „Spezialanfertigung“ kein Fremdwort ist, auch neu polstern oder die Kaltschaum- gegen Naturlatexfüllung austauschen ist kein Problem. Ob es um ein neues Bett, eine Kinderzimmereinrichtung, ein Ensemble aus alten und neuen Möbeln oder die komplette Hausoffensive geht, das Team berät gerne im Laden oder auch daheim. Wer dann auf einen Schlag oder über die Jahre weg vom Ikea-Style und hin zum Massivholzmobiliar möchte, der wird hier liebend gerne an die Hand genommen und kann mit Komplettpaketen zur Renovierung mit Wänden, Böden und Innenraum-Gesamtkonzept der Wagner-Mitarbeiter sowie mit der kompetenten Umsetzung der Partnerfirmen, z.B. Umbau in Linden, rechnen. In der Ausstellung lassen sich anregende Ideen finden, wie man auch selbst den skandinavischen Stil mit shabbychicen Einrichtungsgegenständen und Wohnaccessoires kombinieren kann: Stehpulte aus sieben verschiedenen Hölzern, Betten aus Eisbuche, die komplett auf Metall verzichten, Schwebetüren zum Verstecken von Bügelbrett und Co. und originell aus zwei Kollektionen zusammengestellte Wohnwände fügen sich mit Extravaganzen wie Echtholzfurnier-Leuchten oder witzigen, mit dem Wunschmotiv gravierten Kinderhockern zu einer Wohlfühlwohnwelt zusammen. Entschleunigung und Langlebigkeit spiegeln sich im gesamten Ambiente, das durch stimmungsvolle Details wie einer Riesen-Murmelbahn und Bett-Rutsche für Kinder sowie einer Weinhaus-Verkaufsecke zum Verweilen einlädt. Hier lassen sich – nicht nur auf den Themenabenden wie etwa zum gesunden Schlafen – ein paar anregende Stunden in einem wirklich angenehmen (Raum-)Klima verbringen.

Text: Anke Wittkopp

Berliner Allee 55

30855 Langenhagen

OT Godshorn

Tel. (0511) 786910

info@mw-massivholzmoebel.de

www.mw-massivholzmoebel.de

Öffnungszeiten:

Di-Fr 10-19 Uhr

Sa 10-18 Uhr