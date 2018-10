Neu in der Stadt im Oktober

Ein Duke kommt selten allein

Die vierte DUKE Burger Filiale hat nun am Weißekreuzplatz in Hannovers Oststadt eröffnet: In den Räumen des ehemaligen Clichy‘s kocht in Zukunft Felix Förster mit seinem Team. Neben den bereits bekannten leckeren Burgern gibt es Gerichte aus dem Smoker und vom Grill. Neu sind auch die Big Beef Rrips sowie verschiedene Poke Bowl’s. Aber nicht nur die hawaiianische Spezialität sorgt für frischen Wind in der neuen Filiale. Eine Bar mit acht Bieren vom Fass, Cocktails und Tischservice sind weitere Neuheiten. Überhaupt versprüht das neue Lokal einen ganz neuen Charme und bereichert die Oststadt um ein urban-modernes Konzept. Dabei sorgt der Grundsatz „Handgemacht, authentisch und immer superfrisch aufs Tablett“ für die altbewährte Qualität der beliebten, hannoverschen Burgerkette. Wer das Clichy noch unter Ecki Reimann kannte, wird das Lokal nicht wiedererkennen und positiv überrascht sein. Ein Besuch lohnt sich. Weißekreuzstraße 31, 30161 Hannover, Tel. (0511) 38894666, www.duke-burger.de. Öffnungszeiten: Mo Ruhetag, Di-Do 17-24 Uhr; Fr&Sa 12-01 Uhr, So 12-23 Uhr.

Foto: Frank Rohne

Fab Shack

Das Fab Shack, direkt am Schwarzen Bären, hat seit dem 14. September nur ein erklärtes Ziel: Auf möglichst unkonventionelle Art für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen. ,,Mein Ziel war nicht Gastronomie, nicht Bar, nicht Diner und nicht Restaurant: Ich will einen Ort schaffen, an welchem man sich zuhause und wohl fühlt und jeder darf es so interpretieren, wie er oder sie es will”, beschreibt Fabian Schack sein Konzept fernab des Mainstreams. In seiner Fifties-Bar mit Wonderland-Flair stehen amerikanische Speisen und eine große Vielfalt an Drinks auf der Karte. Von reichhaltigem Frühstück über Sandwiches, Wraps, Salate und „Minis“ für den kleinen Hunger ist für jeden was dabei. Wer Lust auf einen süßen Abschluss hat, kommt mit den echt amerikanischen Shakes auf seine Kosten. Unter dem Motto „Fühle dich wohl und nimm dir, was du brauchst“ sorgt das Fab Shack mit wechselnden Aktionen und zukünftig geplanten Events für eine entspannte Atmosphäre zum Wohlfühlen. B&B „the Shack-way“ eben – Breakfast and Bar all day long. Schwarzer Bär 5, 30449 Hannover, Tel. 0173 4273446, info@fab-shack.de, www.fab.shack.de. Öffnungszeiten: Mi-Fr 16 Uhr – open end, Sa&So 10 Uhr – open end.

Emma & Paul

Im September hat der Laden für Baby- und Kindermode von 0 bis 17 Jahren neu in Hannover-Mitte eröffnet. Das ehemalige „Kikimode“ wurde von einer Mitarbeiterin gekauft und mit Hilfe vieler freiwilliger Helfer zu einer neuen Anlaufstelle für Familien und Kinder gemacht. Durch eine komplette Renovierung und Umgestaltung hat „Emma & Paul“ ein neues Herzstück bekommen: die auffälligen Birkenbaumstämme im Eingangsbereich. Die Naturelemente lassen den Laden natürlich, hell, offen und hochwertig wirken, der Raum lädt zum Stöbern und Verweilen ein. Das Angebot umfasst eine große Auswahl hochwertiger Designer-Marken aller Preisklassen und eine individuelle Beratung, bei der sich viel Zeit für die einzelnen Kunden genommen wird. Die Besitzerin möchte durch Mehrwert überzeugen und plant in Zukunft spannende Aktivitäten wie Kinderschminken, Miniplayback-Shows und Modenschauen für ihre jüngsten Kunden. Osterstr. 26, 30159 Hannover.

Foto: Frank Rohne



Hölderlin Eins

Das Kulturhaus Kleefeld

Die Landeshauptstadt Hannover (LHH) hat das ehemalige Gemeindehaus in der Hölderlinstr. 1 zur Nutzung als Stadtteilkultureinrichtung angemietet. Diese bietet Vereinen, Initiativen und Privatpersonen einen Ort für Versammlungen und Raum für Veranstaltungen wie z.B. Konzerte und Kino. Großer Eröffnungstag war der 01. September. Auf Wunsch der LHH wurde das Gebäude barrierefrei umgestaltet, dazu wurden ein Aufzug und eine Behindertentoilette eingebaut und der Zugang vom Hof als Rampe umgestaltet. Träger der Einrichtung ist der Bürgerverein Kleefeld e.V. (BVK), der von der LHH eine finanzielle Zuwendung für den Betrieb und die Entwicklung neuer Projekte und Angebote erhält. Auch für den Oktober stehen natürlich wieder einige Veranstaltungen auf dem Programm: Unter anderem wird am 05.10. und am 19.10. jeweils ein Überraschungsfilm gezeigt, am 26.10. steht ein Tango-Workshop an und am 16.10. präsentiert ab 20 Uhr der New Yorker Solo-Gitarrist Adam Rafferty seinen „Funky-Fingerstyle“. Die genauen Infos zu den einzelnen Terminen gibt es im Stadtkind-Kalender sowie unter www.hölderlin-eins.de. Hölderlinstraße 1, 30625 Hannover, Tel. (0511) 533 27 606, info@hölderlin-eins.de, www.hölderlin-eins.de.

Pizza Grande

Il grande amore…

Im Pizza Grande bekommt jede Pizza die Hingabe und Aufmerksamkeit, die die große Liebe verdient. Seit dem 06. Juli verkauft Inhaber Ore Öküzbogan täglich seine Pizzakreationen. Die Philosophie des Ladens setzte ganz auf Kreativität, Neugier und Leidenschaft, so Öküzbogan. Diese Kreativität fließt vor allem in die Vielzahl moderner Toppings, die neben den altbewährten Klassikern auf ausgefalleneren Kreationen für zufriedene Gäste sorgen. Aus über 50 Zutaten kann der experimentierfreudige Pizzaliebhaber wählen. Die echte italienische Küche mit modernen Einflüssen zu verbinden ist das Ziel. Das Rezept dafür sind der Steinofen, der mit Buchenholz befeuert wird und so den Pizzen einen einzigartigen Geschmack verleiht, frische, hochwertige Produkte und natürlich die „grande amore“, mit der die Speisen zubereitet werden. Auch Pizzamuffel kommen im Pizza Grande mit frischen Salaten und italienischen Vorspeisen auf ihre Kosten. Lange Laube 21, 30519 Hannover. Öffnungszeiten: Mo-So 11-23 Uhr.

Foto: Frank Rohne