Conchita im Theater am Aegi

Wer will Conchita live sehen, hören und erleben? Das STADTKIND verlost 3×2 Gästelistenplätze! Immer wieder neu, immer wieder anders, aber immer wieder schön – am 22. Oktober kommt der umtriebige Künstler mit seiner Band ins Theater am Aegi. Nach Ausflügen in philharmonische Gefilde gibt es hier wieder Popmusik auf die Ohren. Conchita präsentiert aber neben vertrauten Songs auch welche, die teilweise komplett neu arrangiert wurden, viele Geschichten und Ausschnitte aus dem Orchesterprogramm.

Wer gewinnen möchte, schreibt bis zum 17. Oktober 2018 eine Mail mit dem Stichwort „Firestorm“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de. Viel Glück!